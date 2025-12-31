Μποναμάδες: Πάγκοι με μικροδώρα ζωντανεύουν τον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων- ΦΩΤΟ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα «ζωντανεύει» με το παραδοσιακό έθιμο των Μποναμάδων.

Κόσμος κάθε ηλικίας γεμίζει τον δρόμο, απολαμβάνοντας τη βόλτα του, τα φωτεινά στολίδια και τις μουσικές που συνοδεύουν τις γιορτές.

Οι πάγκοι που έχουν στηθεί κατά μήκος του πεζοδρόμου προσφέρουν μικροδώρα, γλυκίσματα και συμβολικά αντικείμενα, τα οποία οι Πατρινοί αγοράζουν για να τα προσφέρουν σε φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με την παράδοση.

Το κλίμα είναι εορταστικό, με τις παιδικές φωνές να γεμίζουν τον χώρο και τα χαμόγελα να αντανακλούν την χαρά των ημερών.

Το έθιμο των Μποναμάδων, που διατηρείται ζωντανό για δεκαετίες στην πόλη, αποτελεί κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία συνδυάζοντας παράδοση, αγορά και κοινωνική συναναστροφή.