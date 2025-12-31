Πάτρα- Η άλλη όψη των γιορτών: Ένα πιάτο φαγητό και ένα χαμόγελο από τον «Άρτο Αγάπης»

Μέσα στη γιορτινή λάμψη και τη χαρά της Πάτρας κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπάρχει και μια άλλη πλευρά των εορτών.

Δεκάδες συμπολίτες μας σχηματίζουν ουρές έξω από το συσσίτιο του «Άρτου Αγάπης» της Μητρόπολης Πατρών, αναζητώντας ένα πιάτο φαγητό, ένα ζεστό χαμόγελο και λίγη ανακούφιση στις δύσκολες στιγμές τους.

Κάθε βλέμμα, κάθε χειρονομία, αποπνέει μια αίσθηση κοινότητας και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας πως η ουσία των γιορτών βρίσκεται στην προσφορά και την ανθρωπιά.

Ο «Άρτος Αγάπης»

Ο «Άρτος Αγάπης» είναι το κεντρικό κοινωνικό συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Λειτουργεί καθημερινά, προσφέροντας γεύματα σε άτομα που τα έχουν ανάγκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι δομές της Εκκλησίας στην Πάτρα ενισχύουν το φιλανθρωπικό τους έργο τις ημέρες των εορτών, με εκατοντάδες εθελοντές να βοηθούν στη διανομή φαγητού. Η λειτουργία του συσσιτίου είναι συνεχής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συμπολιτών μας.

Η Μητρόπολη μέσω της Δομής «Αρτος Αγάπης», στην οδό Φιλοποίμενος, προσφέρει καθημερινά 600 μερίδες φαγητού και ακόμα 2.000 μερίδες οι Τράπεζες Αγάπης των ενοριών.

Πολλά σχολεία, σύλλογοι και ιδιώτες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις τροφίμων για την ενίσχυση του έργου του «Άρτου Αγάπης», ειδικά την περίοδο των εορτών.