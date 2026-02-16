Φυλακές Δομοκού: Τρεις φορές πυροβόλησε ο Βούλγαρος ισοβίτης τον Έλληνα βαρυποινίτη

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη από έτερο κρατούμενο, την Κυριακή μέσα στις φυλακές Δομοκού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 39χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε τρεις φορές τον 43χρονο Έλληνα και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μια από τις σφαίρες τον βγήκε στο κεφάλι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η δολοφονία, σημειώθηκε αργά το απόγευμα, περίπου στις 18.45, στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού. Στο γραφείο του 50χρονου αρχιφύλακα, εκτός από τον ίδιο βρίσκονταν ο Βούλγαρος βαρυποινίτης, που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στην Βούλα, και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στο αρχιφυλακείο μπήκε οπλισμένος ο 43χρονος Έλληνας και απείλησε με περίστροφο τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Ο Βούλγαρος, φέρεται να τον αφόπλισε και τον πυροβόλησε θανάσιμα στην προσπάθεια, όπως υποστηρίζεται, να προστατεύσει τον αρχιφύλακα.

Τι εξετάζουν οι αρχές – Δεν υπήρχε κάμερα στο γραφείο του Αρχιφύλακα

Οι Αρχές, ωστόσο, κρατούν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη εκδοχή και εξετάζουν το σενάριο οι δύο βαρυποινίτες που βρίσκονταν στο γραφείο του αρχιφύλακα να πυροβόλησαν τον 43χρονο Έλληνα για μεταξύ τους διαφορές.

Στο γραφείο δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας επομένως δεν έχει καταγραφεί η σκηνή του εγκλήματος.

Ερωτήματα για το πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών έχει μεταβεί στις φυλακές υψίστης ασφαλείας και διερευνά τις συνθήκες που έγινε η δολοφονία. Σε δεύτερο χρόνο θα ερευνήσει το πώς πέρασε το όπλο στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το περίστροφο έχει σταλεί για ανάλυση DNA και αποτυπωμάτων στα εργαστήρια της αστυνομίας.

Σε βάρος του 39χρονου Βούλγαρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.