Απεργία Ταξί: Τριήμερη στην Αττική, διήμερη πανελλαδικά - Πότε τραβούν χειρόφρενο

Σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί ταξί, με τους αυτοκινητιστές της Αττικής να τραβούν χειρόφρενο για τρεις μέρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα για δύο μέρες.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΤΑ γνωστοποίησε πως προχωρά σε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί στην Αττική την Τρίτη (17/02), την Τετάρτη (18/02) και την Πέμπτη (19/02).

Πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (18/02) και την (Πέμπτη 19/02).

“Το προεδρείο του ΣΑΤΑ αποφάσισε να στηρίξει τους αγώνες που προκήρυξε η Ομοσπονδία χθες, σε ένα συναινετικό διήμερο, το οποίο εμείς θα διατηρήσουμε. Η Αττική θα κάνει Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη απεργία, με συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτον, την Τρίτη θα ξεκινήσουμε αυτοκινητοπορεία προς Σπύρου Πάτση για το υπουργείο Μεταφορών, στις 10:30 θα είναι η συγκέντρωση. Την επόμενη μέρα από Αγίας Άννης προς το και τηντρίτη μέρα θα κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατόν συγκέντρωση που μπορούμε, όπου θα πάμε ξανά στο Μαξίμου να διαμαρτυρηθούμε” ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Οπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ “το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς”.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ταξί

Νωρίτερα, την απόφασή της για διήμερη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 και 19 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ταξί.

Όπως ανέφερε:

«Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, παρουσία των περισσότερων Σωματείων και Ραδιοταξί της χώρας.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Ταξί, ζήτησε όπως ορίζεται καταστατικά, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων και ειδικά ως προς τη διαδικασία ψήφισης του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών, τη σύγκληση του Συμβουλίου ώστε να υπάρξει μια ισχυρή γνωμοδότηση για τις περαιτέρω δράσεις και κινητοποιήσεις του κλάδου.

Σε πολύ ενωτικό κλίμα, με τα στελέχη του κλάδου από όλη τη χώρα να αντιδρούν σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχιστεί πιο έντονα ο κλαδικός αγώνας με αποφάσεις της Ομοσπονδίας και διαχείριση τοπικά των δράσεων ανά Σωματείο, μέχρι να υπάρξει δικαίωση. Συγκεκριμένα:

Αποφασίζεται 48ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 & 19 Φεβρουαρίου με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

Με τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα αποφασίσει στην πορεία ανάλογα και με την εξέλιξη των διαδικασιών του νομοσχεδίου, την κορύφωση των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων του κλάδου μετά τη διαβούλευση, κατά τη διάρκεια των επιτροπών της Βουλής και με κορύφωση τις ημέρες της ψήφισης.

Διεκδικούμε:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

Ζητάμε αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.»