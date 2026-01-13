Σε 24ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί της Πάτρας – Συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση

Στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.) για την Τρίτη και Τετάρτη 13 και 14 Ιανουαρίου 2026 συμμετέχουν και οι οδηγοί Ταξί της Πάτρας.

Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας, μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφασίστηκε η συμμετοχή στην κινητοποίηση με 24ωρη απεργία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 5:00 το πρωί έως τις 5:00 το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της απεργίας δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα σχολικά δρομολόγια.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί δηλώνουν ότι διεκδικούν «μαζικά και δυναμικά» την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου, τα οποία, όπως επισημαίνουν, παραμένουν χωρίς ουσιαστική απάντηση παρά τις επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και τις παρατάσεις που έχουν δοθεί.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλει ο κλάδος περιλαμβάνονται η δίκαιη φορολογική μεταχείριση, η παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης των ταξί έως το 2035, η υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του λεγόμενου «εραριστικού» νομοσχεδίου, η πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από εξωθεσμικούς παράγοντες, καθώς και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης.

«Ο κλάδος των ταξί δίνει έναν μεγάλο αγώνα επιβίωσης», τονίζεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, με σαφές μήνυμα ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις από την Πολιτεία, οι επαγγελματίες του χώρου είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.