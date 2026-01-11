Πάτρα: Χωρίς ταξί για 24 ώρες- Απεργία την Τρίτη

Χωρίς ταξί η Πάτρα, από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου από τις 5:00 το πρωί έως τις 5:00 το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε 24 απεργία, διεκδικώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα του κλάδου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας δεν θα εκτελεστούν τα σχολικά δρομολόγια.

Σε ανακοίνωσή του, το σωματείο "Αγ. Χριστόφορος", αναφέρει: "Στα πλαίσια της Πανελλαδικής Κινητοποίησης ΑΠΕΡΓΙΑΣ που προκύρηξε η Κλαδική ομοσπονδία Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. για την Τρίτη και Τετάρτη 13 και 14 Ιανουαρίου 2026 το Σωματείο μας μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να συμμετέχει με 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη 13 Ιανουαρίου από τις 5:00 το πρωί έως τις 5:00 το πρωί της Τετάρτης.Κατά την διάρκεια της ΑΠΕΡΓΙΑΣ δεν θα εκτελεστούν τα σχολικά δρομολόγια.

Διεκδικούμε μαζικά και δυναμικά την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Πάγια και βασικά αιτήματά που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι η εξής:

*Δίκαιη φορολογική μεταχείριση

*Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2035

*Υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του "εραριστικού"νομοσχεδίου

*Πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από εξωθεσμικούς παράγοντες *Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές

Ο κλάδος των ταξί δίνει μεγάλο αγώνα επιβίωσης.Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του"