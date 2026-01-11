Συνάντηση στο Μαξίμου: Με δύο επιτροπές και χωρίς τρακτέρ οι αγρότες

Μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση στη Νίκαια της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων, οι αγρότες είπαν «ναι» στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών από την Κεντρική Μακεδονία. Από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκαν πέντε εκπρόσωποι από Σέρρες, Χαλκιδική, Μάλγαρα, Κουλούρα και Ευζώνους.

Οι εκπρόσωποι αναμένεται να θέσουν τις προτεραιότητές τους, τη Mercosur και τις εισαγωγές, τα αυξημένα κόστη παραγωγής και η τιμή στο ρεύμα και το πετρέλαιο είναι μερικά από αυτά που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα.

Ευελπιστούν ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι, καθώς ακούνε συνεχώς από την κυβέρνηση να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα προς τους ίδιους.

Κρατούν «μικρό καλάθι»

Στη Νίκαια της Λάρισας προτάθηκε μια επιτροπή με 25 μέλη που θα εκπροσωπεί τα μπλόκα, τις περιοχές της χώρας και τα προϊόντα και μια δεκαμελή που θα εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

Το πρότεινε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε συνέχεια της δήλωσης του πρωθυπουργού ότι θα πρέπει να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των μπλόκων και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, που ούτως ή άλλως 43 μέρες τώρα είναι στο δρόμο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς

Αναμένουν την απάντηση του πρωθυπουργού για το αν θα κάνει δεκτές δύο επιτροπές. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, πάντα σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρώσουν την συνάντηση και την Τετάρτη το απόγευμα, διότι η συνάντηση θα γίνει με τα τρακτέρ στους δρόμους, θα μεταβούν στα μπλόκα τους, ο καθένας στο μπλόκο του, προκειμένου να γίνουν οι συνελεύσεις των μπλόκων και σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή να αποφασίσουν τι θα κάνουν.