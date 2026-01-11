Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Προσφυγικά: Λήξη συναγερμού για άνδρα που φέρεται να απειλούσε να αυτοκτονήσει

Προσφυγικά: Λήξη συναγερμού για άνδρα πο...

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στην περιοχή

Συναγερμός είχε σημάνει νωρίτερα στην Αστυνομία, καθώς άνδρας, φέρεται να είχε ανέβει σε ταράτσα στην οδό Φωκαίας, στα Προσφυγικά, απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις