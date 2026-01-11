Προσφυγικά: Άνδρας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα στην οδό Φωκαίας, στα Προσφυγικά, της Πάτρας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια.