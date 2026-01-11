Αγρότες: Στο Μαξίμου την Τρίτη- Μειώνουν τα μπλόκα, ανακοινώνουν αιτήματα

Μετά από πολύωρη και έντονη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/01), ενώ δεν προγραμματίζεται συλλαλητήριο την ίδια ημέρα.

Όπως τονίζουν, στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα θέσουν τα αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή τους και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τετάρτη.

Δύο επιτροπές για το Μαξίμου

Στη συνάντηση θα παραστούν δύο επιτροπές: μια 25μελής για τα αγροτικά ζητήματα και μια 10μελής για θέματα που αφορούν κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Σύμφωνα με τους αγρότες, η κυβέρνηση «δεν έκανε καμία αναφορά» στις εξειδικευμένες ανάγκες του κτηνοτροφικού κλάδου στις προηγούμενες ανακοινώσεις της.

Η απόφαση της αντιπροσωπείας έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Μαξίμου, ενώ μέχρι σήμερα, Κυριακή, θα ολοκληρωθεί η τελική σύνθεση των εκπροσώπων.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να θέσει «τα οξυμένα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης στον πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη «ανοίγουν τον δρόμο για το ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων».

Οι αγρότες ζητούν πλήρη διαφάνεια από τη συνάντηση, με τη δημοσιοποίηση πρακτικών, ώστε να είναι γνωστό τι θα συζητηθεί και ποια θα είναι η θέση κάθε πλευράς.

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, η 42η ημέρα των κινητοποιήσεων αποτελεί το μεγαλύτερο χρονικά μπλόκο στην ιστορία της χώρας, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα και τη στήριξη του ελληνικού λαού.