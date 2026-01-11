Αγρότες: Στο Μαξίμου την Τρίτη- Μειώνουν τα μπλόκα, ανακοινώνουν αιτήματα

Δύο επιτροπές για το Μαξίμου
Μετά από πολύωρη και έντονη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/01), ενώ δεν προγραμματίζεται συλλαλητήριο την ίδια ημέρα.
Όπως τονίζουν, στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα θέσουν τα αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή τους και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τετάρτη.
Δύο επιτροπές για το Μαξίμου
Στη συνάντηση θα παραστούν δύο επιτροπές: μια 25μελής για τα αγροτικά ζητήματα και μια 10μελής για θέματα που αφορούν κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Σύμφωνα με τους αγρότες, η κυβέρνηση «δεν έκανε καμία αναφορά» στις εξειδικευμένες ανάγκες του κτηνοτροφικού κλάδου στις προηγούμενες ανακοινώσεις της.
Η απόφαση της αντιπροσωπείας έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Μαξίμου, ενώ μέχρι σήμερα, Κυριακή, θα ολοκληρωθεί η τελική σύνθεση των εκπροσώπων.
Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να θέσει «τα οξυμένα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης στον πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη «ανοίγουν τον δρόμο για το ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων».
Οι αγρότες ζητούν πλήρη διαφάνεια από τη συνάντηση, με τη δημοσιοποίηση πρακτικών, ώστε να είναι γνωστό τι θα συζητηθεί και ποια θα είναι η θέση κάθε πλευράς.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, η 42η ημέρα των κινητοποιήσεων αποτελεί το μεγαλύτερο χρονικά μπλόκο στην ιστορία της χώρας, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα και τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Η ατζέντα των αιτημάτων
Πρώτο θέμα στην ατζέντα των αγροτών είναι η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, η οποία, όπως λένε, «απειλεί την επιβίωση του ελληνικού πρωτογενούς τομέα». Άλλα αιτήματα περιλαμβάνουν την προστασία των κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, καθώς και την εξασφάλιση βιωσιμότητας για τις νέες γενιές αγροτών.
Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, υπογράμμισε: «Πηγαίνουμε στον διάλογο για να κερδίσουμε την επιβίωσή μας, χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και το αύριο των νέων αγροτών. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, η κλιμάκωση είναι η μοναδική διέξοδος».
Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν να γίνουν γνωστά όλα τα πρακτικά της συνάντησης, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να ενημερωθεί άμεσα η κοινωνία για τις θέσεις τους.
Οι εκπρόσωποι των μπλόκων από διάφορες περιοχές τόνισαν ότι οι νέοι αγρότες αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα επιβίωσης, με υψηλά χρέη και περιορισμένες δυνατότητες για ανάπτυξη. Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων: «Η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Αν καταρρεύσει η αγροτική παραγωγή, θα χαθεί και το μεσογειακό πιάτο που αποτελεί σήμα κατατεθέν για τον τουρισμό».
Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Εύβοιας και άλλων περιοχών επαναλαμβάνουν την ενότητά τους και δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν δυναμικά, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουν.
Η αντίδραση της κυβέρνησης
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου, ενώ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης δήλωσε ότι «έχουν γίνει βήματα, χωρίς όμως πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων».
Σε ένδειξη καλής θέλησης, αρκετά μπλόκα άνοιξαν παρακαμπτήριους δρόμους, διατηρώντας τα τρακτέρ παρατεταγμένα στις άκρες των εθνικών οδών, ώστε να μην διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία.
Στα περισσότερα μπλόκα, όπως στη Νίκαια και τη Θήβα, τα τρακτέρ παραμένουν στη θέση τους, ενώ σε άλλα σημεία, όπως στα Μάλγαρα, η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς. Ορισμένα μπλόκα, όπως αυτά του Κάστρου και της Μεσσηνίας, διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στον διάλογο.
