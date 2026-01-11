Πατρών-Πύργου: Συνελήφθη άνδρας που οδηγούσε χωρίς πινακίδες

Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας λόγω προηγούμενων τροχονομικών παραβάσεων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας για τροχονομικές παραβάσεις.