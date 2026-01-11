Back to Top
Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για καταδικαστική απόφαση σε υπόθεση απάτης

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στον Πύργο συνελήφθη άνδρας, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για απάτη με ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για απάτη.

