Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για διατάραξη κοινής ησυχίας σε κατάστημα με μουσική χωρίς άδεια

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας για παραβίαση της κοινής ησυχίας, λειτουργώντας κατάστημα με μουσική χωρίς άδεια παράτασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, ενώ στερούταν άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Μουσική

