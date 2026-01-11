Back to Top
Στα λευκά ντύθηκαν τα Καλάβρυτα και η ορεινή Αχαΐα- ΦΩΤΟ

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη

Χιονοπτώσεις καταγράφονται σήμερα (11-1-2026) στα Καλάβρυτα και σε περιοχές της ορεινής Αχαΐας, δημιουργώντας εντυπωσιακές χειμερινές εικόνες. Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται σε επιφυλακή, για να διατηρηθεί το οδικό δίκτυο ανοιχτό και ασφαλές.

Για όσους κινούνται προς τα ορεινά του νομού, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κρίνεται απαραίτητη. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στη συνέχεια.

