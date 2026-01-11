Ορεινή Ναυπακτία: Χιόνισε το βράδυ του Σαββάτου- ΒΙΝΤΕΟ

Χιόνι έπεσε στην Ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να δυσχεραίνεται σε αρκετά σημεία. Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες επιχειρούν για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους κατευθύνονται προς τα ορεινά της Ναυπακτίας, καθώς οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνονται απαραίτητες. Στα πρώτα βίντεο από τον δρόμο προς την Άνω Χώρα φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί.