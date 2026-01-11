Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ορεινή Ναυπακτία: Χιόνισε το βράδυ του Σαββάτου- ΒΙΝΤΕΟ

Ορεινή Ναυπακτία: Χιόνισε το βράδυ του Σ...

Στα πρώτα βίντεο από τον δρόμο προς την Άνω Χώρα φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί

Χιόνι έπεσε στην Ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να δυσχεραίνεται σε αρκετά σημεία. Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες επιχειρούν για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους κατευθύνονται προς τα ορεινά της Ναυπακτίας, καθώς οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνονται απαραίτητες. Στα πρώτα βίντεο από τον δρόμο προς την Άνω Χώρα φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο οινοποιός Παναγιώτης Κορδάς

Ιράν: Ο στρατός επιστρατεύεται για την καταστολή των διαδηλώσεων- Έντονοι φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

ΑΑΔΕ: Ενεργοποιεί το 2026 νέα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χιόνι Ορεινή Ναυπακτία Άνω Χώρα

Ειδήσεις