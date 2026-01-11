Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο οινοποιός Παναγιώτης Κορδάς

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο οινοποιός Πανα...

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα (12/1) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 15:00.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο γνωστός έμπορος και οινοποιός Παναγιώτης Κορδάς, πατέρας των αδελφών Κορδά, οι οποίοι διατηρούν την Cava Kordas στην Πάτρα, στην οδό Γερμανού.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα (12/1) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 15:00.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σημείο παγίδα για οδηγούς στην Ηρώων Πολυτεχνείου λόγω φραγμένων σχαρών- ΦΩΤΟ

Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους- Μεταξύ τους δημοφιλής τραγουδιστής

Καιρός: Τριήμερο έντονου ψύχους με χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θάνατος

Ειδήσεις