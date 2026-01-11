Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο οινοποιός Παναγιώτης Κορδάς

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα (12/1) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 15:00.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο γνωστός έμπορος και οινοποιός Παναγιώτης Κορδάς, πατέρας των αδελφών Κορδά, οι οποίοι διατηρούν την Cava Kordas στην Πάτρα, στην οδό Γερμανού.
