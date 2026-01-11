Πάτρα: Σημείο παγίδα για οδηγούς στην Ηρώων Πολυτεχνείου λόγω φραγμένων σχαρών- ΦΩΤΟ

Σημείο ιδιαίτερης προσοχής για τους οδηγούς είναι ένα μικρό τμήμα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, καθώς οι σχάρες στα όρια του δρόμου φαίνεται να έχουν φράξει από φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση. Συνιστάται μείωση ταχύτητας και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο.