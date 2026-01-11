Ιράν: Ο στρατός επιστρατεύεται για την καταστολή των διαδηλώσεων- Έντονοι φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Οι νεκροί από τις ταραχές ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 116

Κλιμακώνεται με ταχύτατους ρυθμούς το κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με απειλές για αυστηρότερη καταστολή. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τους διαδηλωτές, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης. Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists, οι νεκροί από τις ταραχές ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 116, ενώ πάνω από 2.600 άτομα έχουν συλληφθεί. Οι ανησυχίες για περαιτέρω αιματοχυσία εντείνονται, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προτίθεται να εμπλακεί ενεργά στην καταστολή των διαδηλώσεων, εκπέμποντας μία από τις πιο σκληρές προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας μέχρι σήμερα, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι θα «προστατεύσει αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», αποδίδοντας τις ταραχές στο Ισραήλ και σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ομάδες». Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα «ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού». Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί σαφή κλιμάκωση της στάσης των αρχών, οι οποίες αρχικά είχαν επιλέξει πιο μετριοπαθή ρητορική απέναντι στους διαδηλωτές. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα την αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής κρίσης, έχουν πλέον μετατραπεί σε ανοιχτή αμφισβήτηση και απαίτηση ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br><br>Severe clashes are taking place in Iran’s 2nd-largest city Mashhad between anti-regime protesters and the regime’s security forces.<br><br>People are building barricades to protect the crowd from live fire which is reportedly used by the security forces in the city. <a href="https://t.co/coJnXkD88d">pic.twitter.com/coJnXkD88d</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/2010138684885197287?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο διεθνές μέτωπο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν». Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις προειδοποιήσεις ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στρατιωτική απάντηση, δήλωσε ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαμήνυσε με νόημα: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is not a protest. It is a revolution.<br>Yes, Iran is looking at FREEDOM.<br><br>January 2026 Iran. <a href="https://t.co/CI4UXMd3lZ">pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ</a></p>— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) <a href="https://twitter.com/AlinejadMasih/status/2010138857077911728?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά της η Wall Street Journal αναφέρει ότι μεταξύ των σεναρίων που συζητήθηκαν σε προκαταρκτικό επίπεδο περιλαμβάνεται και μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Την ίδια στιγμή, το Ιράν βιώνει πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερες από δύο ημέρες, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Παρ’ όλα αυτά, «τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών εξακολουθούν να λειτουργούν», ανέφερε σε ανάρτησή του ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> WOW. The Iranian regime tried to shut down the protests in Tehran by cutting the electricity.<br><br>So the people did something even more powerful. They turned on their phone flashlights and lit up the streets so the entire world could see how many of them there really are.<br><br>You… <a href="https://t.co/M2DqlUlViA">pic.twitter.com/M2DqlUlViA</a></p>— ⁿᵉʷˢ Barron Trump (@BarronTNews_) <a href="https://twitter.com/BarronTNews_/status/2010103125017837993?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς Μαρτυρίες από το εσωτερικό της χώρας προκαλούν σοκ. «Οι άνθρωποι παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους από τα νοσοκομεία και τα θάβουν με τα ίδια τους τα ρούχα», δήλωσε στο CNN ο γιατρός Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, ο οποίος σπούδασε στην Τεχεράνη. Το IranWire μεταδίδει ότι στη Νέισαμπουρ οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων, ενώ δεκάδες θύματα καταγράφηκαν και στη Νατζαφαμπάντ. Συγκρούσεις σώμα με σώμα αναφέρονται και στο Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Γιατρός σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μιλώντας στο BBC, περιέγραψε πρωτοφανή αριθμό τραυματιών με σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά. Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι μόνο στο νοσοκομείο Poursina της πόλης Ραστ μεταφέρθηκαν 70 σοροί το βράδυ της Παρασκευής. «Ήταν 20 έως 25 ετών. Ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε χώρος στο νεκροτομείο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Σοκαριστικές εικόνες από το Καχριζάκ Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, νότια της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περισσότερα από 100 σώματα διαδηλωτών είχαν μεταφερθεί εκεί μέσα σε λίγες ώρες. Βίντεο δείχνουν δεκάδες σάκους με πτώματα, που φέρονται να ανήκουν σε διαδηλωτές οι οποίοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο νύχτες από τις δυνάμεις ασφαλείας. Πηγές στο έδαφος κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 νεκρούς μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Breaking</a>: the number of murdered protesters across <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> is estimated to be above 400. The <a href="https://twitter.com/hashtag/IRGC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IRGC</a> is using its sniper to murder protesters in <a href="https://twitter.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tehran</a>. According to eyewitness reports who recorded the following videos at the Kahrizak Forensic Medicine Center, south of <a href="https://twitter.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tehran</a>… <a href="https://t.co/4UXOlD0Smw">pic.twitter.com/4UXOlD0Smw</a></p>— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) <a href="https://twitter.com/BabakTaghvaee1/status/2010140472300412997?ref_src=twsrc%5Etfw">January 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>