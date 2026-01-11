Καιρός: Τριήμερο έντονου ψύχους με χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες

Βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη επιδείνωση του καιρού, με τη χώρα να εισέρχεται από σήμερα σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι θα συνθέτουν το σκηνικό.

Η μεταβολή του καιρού γίνεται αισθητή από σήμερα (11/1), ενώ έως και την Τρίτη η χώρα θα παραμείνει σε «κατάψυξη», με το ψύχος και τα χιόνια να κυριαρχούν σε πολλές περιοχές.

Με θυελλώδεις βοριάδες και θερμοκρασίες σε ελεύθερη πτώση ξεκινά η ψυχρή εισβολή, η οποία πλήττει αρχικά τη βόρεια χώρα και σταδιακά επεκτείνεται στο σύνολο της επικράτειας. Το θερμόμετρο κατρακύλησε στους -10 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο, ενώ στους -8 °C έφτασε σε Κοζάνη και Φλώρινα, δίνοντας το στίγμα του χειμωνιάτικου σκηνικού.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα, με ισχυρό παγετό και μέγιστες θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει «βουτιά» άνω των 10 βαθμών σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες, με το ψύχος να διατηρείται τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες και τις δύο ημέρες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί κάτω από το μηδέν ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών.

Δεν αποκλείονται και ασθενείς χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο επίκεντρο θα βρεθούν περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και νησιά του Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Σκύρος, η Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος από σήμερα θα παρουσιάσει κατακόρυφη πτώση, έως και 10 βαθμούς. Χιόνια αναμένονται στα πεδινά στη βόρεια Ελλάδα, ενώ ολικός παγετός τη Δευτέρα θα επικρατήσει στη δυτική Μακεδονία (θερμοκρασία -10°C έως -3°C).

Από την Κυριακή αναμένονται χιόνια σε:

– Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

– Θράκη

– Νησιά βορείου Αιγαίου

– Πήλιο, Σποράδες, Εύβοια

– Στερεά Ελλάδα

– Βορειοανατολική Πελοπόννησος

– Ορεινά Κυκλάδων & Κρήτης

Χιονοπτώσεις από τα 400 μέτρα και άνω αναμένονται στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη, οπότε και προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, με κύρια εστία το Αιγαίο.

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση της κακοκαιρίας, η ψυχρή εισβολή θα διατηρήσει τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρουσάκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης δεν αποκλείεται να καταγραφούν θερμοκρασίες έως και -12 και -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (12.01.2026)

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη (13.01.2026)

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη (14.01.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη (15.01.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.