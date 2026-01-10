Ηλεία: «Δεν έβλεπα τίποτα, με πήρε ο αέρας» λέει η οδηγός που βρέθηκε στο μάτι του ανεμοστρόβιλου

Η 38χρονη μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας
Σκηνές που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα την ανατροπή αυτοκινήτου.
Το περιστατικό που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (8/1) καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη στιγμή που το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός κατάφερε να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. «Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο», είπε η 38χρονη οδηγός στην ΕΡΤ.
«Πριν να φτάσω στο σπίτι 300 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται. Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγήκα. Σοκ. Δεν ήξερα τι έχει γίνει, τι έπαθα, φοβισμένη», συμπλήρωσε η 38χρονη.
Η 38χρονη μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
Πάτρα: Ένταση και επεισόδιο μεταξύ νεαρών Ρομά στην οδό Μεσολογγίου
Κρήτη: Νεκρός ο 27χρονος Στέλιος που είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του- Έπεσε σε χαράδρα στη Βιάννο
Κραν Μοντανά: Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχτηκε ότι η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη- Θύματα πέθαναν προσπαθώντας να την ανοίξουν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr