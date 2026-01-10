Ηλεία: «Δεν έβλεπα τίποτα, με πήρε ο αέρας» λέει η οδηγός που βρέθηκε στο μάτι του ανεμοστρόβιλου

Σκηνές που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα την ανατροπή αυτοκινήτου.

Το περιστατικό που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (8/1) καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη στιγμή που το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός κατάφερε να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. «Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο», είπε η 38χρονη οδηγός στην ΕΡΤ.

«Πριν να φτάσω στο σπίτι 300 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται. Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγήκα. Σοκ. Δεν ήξερα τι έχει γίνει, τι έπαθα, φοβισμένη», συμπλήρωσε η 38χρονη.