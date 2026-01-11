Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κλήση στους Αμερικανούς να φύγουν από τη Βενεζουέλα- «Είμαστε μαχητές» λέει ο Μαδούρο

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11.01.2026) τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

Παράλληλα, μήνυμα του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από το κελί του μεταφέρθηκε μέσω του γιου του σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στο Καράκας.

Η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς πολίτες επικαλείται τη «ρευστή» κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, μετά και τη στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου από τις ΗΠΑ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, ο έκπτωτος Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έστειλε μήνυμα από το κελί της αμερικανικής φυλακής στην οποία κρατείται, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με τον γιο του.

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο» (δηλ. μικρός Νικολάς) – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Το PSUV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το μήνυμα που μετέφερε ο γιος του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας.