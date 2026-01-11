Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους- Μεταξύ τους δημοφιλής τραγουδιστής

Δείτε βίντεο
Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Κολομβία, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους.
Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 34χρονος τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, εξαιρετικά δημοφιλής στην Κολομβία και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.
Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.
«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
