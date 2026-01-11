Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους- Μεταξύ τους δημοφιλής τραγουδιστής

Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Κολομβία, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 34χρονος τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, εξαιρετικά δημοφιλής στην Κολομβία και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.