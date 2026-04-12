Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα στο Μενίδι

Στο νοσοκομείο Παίδων ”Αγία Σοφία” κατέληξε ένα 12χρονο αγόρι στο Μενίδι, το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι από κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news247.gr το παιδί άναψε την κροτίδα περί τις 7.15 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12/4) έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου και έσκασε στο χέρι του.

Ο άτυχος 12χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση, καθώς υπέστη μερική αποκόλληση δακτύλου.