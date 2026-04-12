Μην ψάχνεις, βρες στο
Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα στο Μενίδι

Το 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε από κροτίδα που άναψε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου με αποτέλεσμα να υποστεί μερική αποκόλληση δακτύλου

Στο νοσοκομείο Παίδων ”Αγία Σοφία” κατέληξε ένα 12χρονο αγόρι στο Μενίδι, το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι από κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news247.gr το παιδί άναψε την κροτίδα περί τις 7.15 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12/4) έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου και έσκασε στο χέρι του.

Ο άτυχος 12χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση, καθώς υπέστη μερική αποκόλληση δακτύλου.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

