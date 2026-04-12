Εκλογές στην Ουγγαρία: Τέλος εποχής για Όρμπαν μετά από 16 χρόνια - Μεγάλος νικητής ο Μαγιάρ

Ιστορική ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 47% των ψήφων 136 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει 56 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ στην πρώτη ανάρτησή του ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, αρχηγός της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη το κόμμα του για τη νίκη του. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ έγραψε: «Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μας συνεχάρη για τη νίκη μας μέσω τηλεφώνου.»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχεται την ήττα του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο και επώδυνο», δήλωσε.

«Δεν έχουμε πλέον το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας.» και πρόσθεσε: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι κάτι που ξέρει ο κόσμος για εμάς, δεν τα παρατάμε ποτέ. Οι επόμενες ημέρες είναι για να επουλώσουμε τις πληγές μας.»

Φον ντερ Λάιεν: Η Ουγγαρία επέλεξε Ευρώπη

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη».

Ποιος είναι ο Μαγιάρ

Όπως γράφει το Euronews, ο Μαγιάρ κατάγεται από οικογένεια με ισχυρή νομική και συντηρητική παράδοση και νονός του ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Ουγγαρίας Φέρεντς Μάντλ. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του μετα κοινά διατηρούσε στενούς ιδεολογικούς και προσωπικούς δεσμούς με τη δεξιά. Μέσω της πρώην συζύγου του, της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Τζουντίτ Βάργκα, απέκτησε πρόσβαση στα ανώτατα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος, το Φιντέζ και κατείχε θέσεις στη διοίκηση διαφόρων κρατικών επιχειρήσεων.

Στις αρχές του 2024 ο Μαγιάρ στράφηκε δημόσια κατά της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, εκφράζοντας την οργή του για το γεγονός ότι η πρώην σύζυγός του εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, εν μέσω σκανδάλου για την απονομή προεδρικής χάρης σε άτομο που καταδικάστηκε για παιδεραστία. Σε ανάρτησή του στο Facebook, που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, κατήγγειλε την κατάσταση — ένα σημείο καμπής στην πορεία του.

Στην διαδικτυακή εκπομπή Partizan, μίλησε ανοιχτά για φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας εντός του Φιντέζ. Λίγες ημέρες αργότερα, έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο η πρώην σύζυγός του αναφερόταν σε υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του επικεφαλής των δικαστικών επιμελητών, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διαφθορά.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε. Λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, οργάνωσε πολιτική συγκέντρωση και χιλιάδες Ούγγροι πολίτες κατέκλεισαν τους δρόμους της Βουδαπέστης. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους επανενεργοποίησε ένα μικρό κόμμα, το Τίσα.

Η ισχυρή επίδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές — όπου εξελέγη και ο ίδιος ευρωβουλευτής — κατέδειξε τη διευρυνόμενη απογοήτευση των πολιτών απέναντι σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «παλαιά αντιπολίτευση».

Το Φιντέζ έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων εναντίον του, από κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία έως κατασκοπεία και χρήση ναρκωτικών, ωστόσο όλες οι επιθέσεις έπεσαν στο κενό.

Το μήνυμά του παραμένει σαφές: ένα λειτουργικό κράτος, δυτικός προσανατολισμός και μια χριστιανο-συντηρητική ατζέντα — χωρίς, όπως τονίζει, τη διαφθορά του Φιντέζ.