Fuel Pass: Νέα απάτη με SMS - Εμπλέκουν ακόμη και τον Τζακ Νίκολσον

Δεν έχουν τέλος οι απάτες μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στα κινητά τηλέφωνα, με πρόσχημα την καταβολή επιδόματος καυσίμων «Fuel Pass III».

Οι δράστες αποστέλλουν μηνύματα που δήθεν προέρχονται από το υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας τους χρήστες ότι δήθεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση.

Μάλιστα, τα μηνύματα έρχονται από διάφορα απίθανα και πιθανά ονόματα, όπως αυτό του διάσημου ηθοποιού Τζακ Νίκολσον, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Οι δράστες προειδοποιούν ότι η μη άμεση ενεργοποίηση της κάρτας μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου (link) θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης, με σκοπό να παρασύρουν τους ανυποψίαστους πολίτες σε πλαστές ιστοσελίδες.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση απάτης, καθώς ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη κρατική πύλη gov.gr. Οι πολίτες καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να μην κάνουν κλικ σε ύποπτα links και να μην πληκτρολογούν ποτέ τους προσωπικούς κωδικούς τους (Taxisnet ή e-banking) σε σελίδες που τους αποστέλλονται μέσω SMS.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον αριθμό αποστολέα, καθώς συχνά αυτά τα μηνύματα προέρχονται από κωδικούς εξωτερικού (π.χ. +63), γεγονός που «μαρτυρά» αμέσως την απάτη.

