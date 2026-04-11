Το Artemis II σε 12 καρέ: Η αποστολή που θα μας ταξιδέψει στη Σελήνη

12 εικόνες που κόβουν την ανάσα
Η αποστολή Artemis II της NASA ολοκληρώθηκε, αλλά οι εικόνες που κατέγραψαν οι αστροναύτες και τα συστήματα του Orion αποτυπώνουν κάθε στιγμή του 10ήμερου ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.
Από την εκτόξευση έως την επιστροφή
Από την εκτόξευση στη Φλόριντα μέχρι την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό, η αποστολή τεκμηριώθηκε μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που μεταδόθηκαν στη Γη μέσω προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας με λέιζερ.
Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κατέγραψε μοναδικές εικόνες της Σελήνης και της Γης από αποστάσεις που δεν είχαν καταγραφεί από ανθρώπους εδώ και δεκαετίες, αναφέρει το Scientific American.
Οι 12 εικόνες που ξεχώρισαν
1. Η εκτόξευση
Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη μετά το 1972.
Πηγή: NASA
2. Η Γη από το Orion
Οι αστροναύτες παρακολούθησαν τη Γη να μικραίνει καθώς το σκάφος έφευγε από την τροχιά της.
Πηγή: NASA
3. Το “Terminator” της Σελήνης
Η γραμμή που χωρίζει τη μέρα από τη νύχτα στη Σελήνη προσέφερε εντυπωσιακές εικόνες.
Πηγή: NASA
4. Η λεκάνη Orientale
Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς κρατήρες της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης.
Πηγή: NASA
5. “Earthset”
Η Γη να «δύει» πίσω από τη Σελήνη, σε μια εικόνα που συγκρίνεται ήδη με το ιστορικό Earthrise.
Πηγή: NASA
6. “A New View of Earth”
Η πιο εμβληματική εικόνα της αποστολής, με τη Σελήνη και τη Γη σε ένα μοναδικό κάδρο
Πηγή: NASA
7. Το “οικογενειακό πορτρέτο”
Η απόσταση από τη Γη αποτυπώνεται εντυπωσιακά, με τον πλανήτη να φαίνεται σαν μικρή ημισέληνος.
Πηγή: NASA
8. Έκλειψη στο διάστημα
Οι αστροναύτες κατέγραψαν σπάνια ηλιακή έκλειψη και ορατούς πλανήτες.
Πηγή: NASA
9. “Earthshine”
Η Γη φωτίζει τη Σελήνη σε μια από τις πιο καλλιτεχνικές εικόνες της αποστολής.
Πηγή: NASA
10. Η στιγμή της επιτυχίας
Το πλήρωμα πανηγυρίζει την ολοκλήρωση της αποστολής μέσα στο Orion.
Πηγή: NASA
11. Η προσθαλάσσωση
Το σκάφος επιστρέφει με ασφάλεια στον Ειρηνικό με τη βοήθεια αλεξιπτώτων.
Πηγή: NASA
12. Η επιστροφή των αστροναυτών
Οι αστροναύτες, πλέον στη Γη, πανηγυρίζουν την επιτυχημένη αποστολή.
Πηγή: NASA
Μια αποστολή που εμπνέει
Οι εικόνες της Artemis II δεν είναι απλώς εντυπωσιακές. Αποτελούν ένα νέο σημείο αναφοράς για την εξερεύνηση του διαστήματος και φέρνουν τη Σελήνη ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr