Το Artemis II σε 12 καρέ: Η αποστολή που θα μας ταξιδέψει στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II της NASA ολοκληρώθηκε, αλλά οι εικόνες που κατέγραψαν οι αστροναύτες και τα συστήματα του Orion αποτυπώνουν κάθε στιγμή του 10ήμερου ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Από την εκτόξευση έως την επιστροφή

Από την εκτόξευση στη Φλόριντα μέχρι την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό, η αποστολή τεκμηριώθηκε μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που μεταδόθηκαν στη Γη μέσω προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας με λέιζερ.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κατέγραψε μοναδικές εικόνες της Σελήνης και της Γης από αποστάσεις που δεν είχαν καταγραφεί από ανθρώπους εδώ και δεκαετίες, αναφέρει το Scientific American.

Οι 12 εικόνες που ξεχώρισαν

1. Η εκτόξευση

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη μετά το 1972.