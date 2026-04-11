Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία με 22 επιβάτες ύστερα από σύγκρουση με ζώο που κινούνταν στις γραμμές

Σημαντική καθυστέρηση προκλήθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04) στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί λόγω ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.

Στο σημείο μεταβαίνει άμεσα εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός, όπου θα έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 22 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση.