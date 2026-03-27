Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

TRAVEL

/

Οι 20 πιο ευτυχισμένες χώρες και οι 5 πιο δυστυχισμένες για το 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη όλη η δεκάδα με εξαίρεση Κόστα Ρίκα και Ισραήλ

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά η Φινλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.

Την ακολουθούν η Ισλανδία και η Δανία.

Οποιος έχει επισκεφθεί κάποια ή και τις τρεις χώρες αντιλαμβάνεται εύκολα γιατί οι Σκανδιναβοί κατέχουν τα πρωτεία στην ευτυχία.

Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για 9η συνεχόμενη φορά, με την Ισλανδία να βρίσκεται στη 2η θέση και τη Δανία στην τρίτη θέση της κατάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Κέντρο Έρευνας Ευεξίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία

Η Κόστα Ρίκα κατέκτησε την 4η θέση -την υψηλότερη κατάταξη που έχει καταγραφεί ποτέ για χώρα της Λατινικής Αμερικής-, αλλά στη συνέχεια επιστρέφουμε στις σκανδιναβικές χώρες, με τη Σουηδία και τη Νορβηγία να καταλαμβάνουν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Τρεις άλλες χώρες της Ευρώπης εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα: η Ολλανδία στην 7η θέση, το Λουξεμβούργο στην 9η και η Ελβετία στην 10η.

Το Ισραήλ, η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή στην πρώτη 20άδα, κατέλαβε την 8η θέση.

Πού βρίσκονται οι ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 23η θέση φέτος, ενώ ο Καναδάς κατέλαβε την 25η θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε την 29η θέση. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που καμία από τις αγγλόφωνες χώρες -οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς ή το Ηνωμένο Βασίλειο- δεν εμφανίζεται στην πρώτη δεκάδα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση της λίστας.

Τι εξετάζει η έρευνα για την ευτυχία
Οι ερευνητές εξετάζουν έξι παράγοντες, όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το προσδόκιμο ζωής, τη γενναιοδωρία και τις αντιλήψεις για την ελευθερία και τη διαφθορά, για να βοηθήσουν στην κατανόηση των διακυμάνσεων μεταξύ των χωρών.

Η βαθιά δέσμευση της Φινλανδίας στη συνεργασία εξηγεί την παραμονή της στην κορυφή της κατάταξης, δήλωσε σε συνέντευξή του ο John F. Helliwell, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και ιδρυτικός συντάκτης της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας.

«Οι επιτυχημένες κοινωνίες συνεργάζονται απέναντι στις αντιξοότητες», είπε. «Οι Φινλανδοί το γνωρίζουν αυτό. Και μόλις έχεις την αίσθηση ότι είσαι μαζί με τον άλλον σε κάτι δύσκολο, δεν υπάρχει τέλος σε αυτά που μπορείς να κάνεις».

Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο το 2026
Φινλανδία
Ισλανδία
Δανία
Κόστα Ρίκα
Σουηδία
Νορβηγία
Ολλανδία
Ισραήλ
Λουξεμβούργο
Ελβετία

Οι πιο δυστυχισμένες χώρες στον κόσμο
Τελευταίες στη λίστα της ευτυχίας βρίσκονται οι εξής 5 χώρες:

Το Αφγανιστάν στη θέση 147
Η Σιέρα Λεόνε στη θέση 146
Το Μαλάουι στη θέση 145
Η Ζιμπάμπουε στη θέση 144
Η Μποτσουάνα στη θέση 143

Ολόκληρη η λίστα
1 Finland 7.8
2 Iceland 7.5
3 Denmark 7.5
4 Costa Rica 7.4
5  Sweden 7.3
6  Norway 7.2
7  Netherlands 7.2
8  Israel 7.2
9 Luxembourg 7.1
10  Switzerland 7.0
11  New Zealand 7.0
12  Mexico 7.0
13  Ireland 6.9
14  Belgium 6.9
15  Australia

16  Kosovo 6.9
17  Germany 6.9
18  Slovenia 6.9
19  Austria 6.8
20 Czechia 6.8
21  United Arab Emirates 6.8
22  Saudi Arabia 6.8
23  United States 6.8
24  Poland 6.8
25  Canada 6.7
26  Taiwan 6.7
27  Belize 6.7
28 Lithuania 6.7
29  United Kingdom 6.7
30  Serbia

31  Uruguay 6.6
32  Brazil 6.6
33 Kazakhstan 6.6
34  Romania 6.6
35  France 6.6
36  Singapore 6.6
37  El Salvador 6.6
38 Italy 6.6
39  Panama 6.5
40  Kuwait 6.5
41  Spain 6.5
42  Guatemala 6.5
43  Malta 6.4
44 Argentina 6.4
45  Viet Nam

46  Estonia 6.4
47  Bosnia and Herzegovina 6.4
48  Latvia 6.4
49  Jamaica 6.3
50  Chile 6.3
51  Nicaragua 6.3
52  Thailand 6.3
53  Uzbekistan 6.3
54  Slovakia 6.3
55  Bahrain 6.3
56  Philippines 6.2
57 Paraguay 6.2
58  Oman 6.2
59  Ecuador 6.1
60  Montenegro

61  Japan 6.1
62  Cyprus 6.1
63  Honduras 6.1
64  Dominican Republic 6.1
65  China 6.1
66  Kyrgyzstan 6.0
67  Republic of Korea 6.0
68  Colombia 6.0
69 Portugal 6.0
70  Croatia 6.0
71  Malaysia 6.0
72 Peru 6.0
73  Mauritius 5.9
74  Hungary 5.9
75  Mongolia

76  Trinidad and Tobago 5.9
77  Republic of Moldova 5.9
78  Bolivia 5.8
79  Russian Federation 5.8
80  Venezuela 5.8
81  Libya 5.7
82  North Macedonia 5.7
83  Algeria 5.7
84  Bulgaria 5.7
85 Greece 5.7
86  Albania 5.7
87  Indonesia 5.6
88  Tajikistan 5.6
89  Armenia 5.6
90  Hong Kong SAR 5.6

91  Georgia 5.5
92  Lao PDR 5.5
93  Mozambique 5.3
94  Türkiye 5.3
95  Iraq 5.2
96  Gabon 5.2
97  Iran 5.2
98  Côte d’Ivoire 5.1
99  Nepal 5.1
100  Cameroon 5.1
101  South Africa 5.0
102  Azerbaijan 5.0
103  Niger 4.9
104  Pakistan 4.9
105  Tunisia 4.8

106  Nigeria 4.8
107  Senegal 4.8
108  Namibia 4.8
109 State of Palestine 4.7
110 Kenya 4.7
111  Ukraine 4.7
112  Morocco 4.6
113  Wuinea 4.6
114  Mali 4.6
115  Ghana 4.6
116  India 4.5
117  Somalia 4.5
118  Uganda 4.5
119  Jordan 4.5
120  Mauritania 4.5

121  Cambodia 4.5
122  Congo 4.5
123  Burkina Faso 4.5
124  Benin 4.4
125  Chad 4.4
126  Lesotho 4.4
127  Bangladesh 4.3
128  Gambia 4.3
129  Myanmar 4.3
130  Liberia 4.3
131  Togo 4.3
132  Madagascar 4.2
133  Zambia 4.1
134  Sri Lanka 4.0
135 Ethiopia 4.0

136  Comoros 3.9
137  Eswatini 3.9
138  Tanzania 3.9
139  Egypt 3.9
140  DR Congo 3.8
141  Lebanon 3.7
142  Yemen 3.5
143  Botswana 3.5
144  Zimbabwe 3.3
145  Malawi 3.3
146  Sierra Leone 3.3
147 Afghanistan 1.4

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ευτυχία Χώρες Φινλανδία
Life
Travel
825569
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Life