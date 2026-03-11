Νηστίσιμο ταπεράκι: Γρήγορες λύσεις για το γραφείο

Ποια γεύματα μας κρατούν χορτάτους στο γραφείο την περίοδο της Σαρακοστής και τι βάζουμε στο ταπεράκι της νηστείας για να κρατηθούμε μέχρι το απόγευμα;

Σε περιόδους νηστείας, συχνά, κόβουμε την πείνα μας με κριτσίνια, παξιμαδάκια, ξηρούς καρπούς και χαμηλής ποιότητας σνακ. Ωστόσο, τα νηστίσιμα φαγητά που παίρνουμε στο γραφείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και πρόχειρα. Με σωστή επιλογή υλικών και λίγη οργάνωση, μπορούμε να απολαμβάνουμε γεύματα που μας θρέφουν και μας κρατούν χορτάτους μέχρι το απόγευμα.

Τι τρώμε στο γραφείο όταν νηστεύουμε;

Μακαρονάδες κάθε είδους

All time classic μακαρονάδες που πάντα μας λύνουν τα χέρια και μας χορταίνουν. Επιλέγουμε για τη βάση ζυμαρικά όπως πένες, βίδες, σέλινο, στριφτό και άλλα μικρά που μπορούν να καταναλωθούν πιο εύκολα στο γραφείο. Τα συνδυάζουμε με σάλτσα τομάτα και βασιλικό, με μανιτάρια και φυτική κρέμα ή με θαλασσινά όπως ταραμά, χταποδάκι, μύδια, σουπιές, γαρίδες κτλ.

Πίτες

Οι πίτες αποτελούν πάντοτε μία από τις πιο χορταστικές -και πιο νόστιμες- λύσεις για το γεύμα του γραφείου. Στο ταπεράκι της νηστείας η χορτόπιτα έχει την τιμητική της. Δοκιμάζουμε σπανακόπιτα χωρίς τυρί, μανιταρόπιτα, κρεμμυδόπιτα τραχανόπιτα με χωριάτικο φύλλο ή με ανεβατή ζύμη που διατηρείται περισσότερο.

Όσπρια

Ειδικά σε περιόδους νηστείας, τα όσπρια αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης. Η ποικιλία των οσπρίων είναι μεγάλη και το εύρος των συνταγών ακόμη μεγαλύτερο. Στο ταπεράκι της νηστείας μπορεί να μπει από μία χυλωμένη ρεβιθάδα μέχρι φακές, φασολάδα και φασόλια γίγαντες. Ειδικά για τους γίγαντες που τρώγονται εξίσου ευχάριστα και σε θερμοκρασία δωματίου.

Λαδερά

Θρεπτικά, χορταστικά και νόστιμα, τα λαδερά δεν πρέπει να λείπουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας και στο ταπεράκι της νηστείας αποτελούν μία από τις πιο ευέλικτες λύσεις γιατί μπορούν να καλύψουν τα γεύματα για δύο ημέρες και να καταναλωθούν ευχάριστα σε θερμοκρασία δωματίου. Το μόνο που χρειάζεστε είναι παξιμάδι ή μία φέτα ψωμί.

Σαλάτες

Όχι μόνο σε περιόδους νηστείας, αλλά και όλο το χρόνο, οι σαλάτες αποτελούν την ιδανική πρόταση για το γεύμα του ωραρίου 9:00 με 5:00. Ειδικά για το ταπεράκι της νηστείας επιλέγουμε συνδυασμούς με κινόα, φαγόπυρο, καλαμπόκι, όσπρια όπως είναι οι φακές και τα ρεβίθια αλλά και θαλασσινά όπως είναι οι γαρίδες και το χταπόδι.

Στην περίοδο της Σαρακοστής τα γεύματά μας μπορούν να είναι εξίσου δημιουργικά, ακόμα και αν δεν περιέχουν κρέας ή γαλακτοκομικά. Ειδικότερα, όσον αφορά στο γεύμα του γραφείου, το ταπεράκι της νηστείας μπορεί να περιέχει πολύχρωμα συστατικά, πλούσια όχι μόνο σε θρέψη αλλά και σε γεύση.

πηγή cantina.protothema.gr