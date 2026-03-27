Συνταγή για ριζότο με πράσο και μανιτάρια

Είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά στην Ιταλία και ένα πεντανόστιμο πιάτο.

Ωστόσο, η συνταγή για ριζότο θέλει λίγο υπομονή. Το τελικό αποτέλεσμα όμως μας δικαιώνει, χάρη στην πλούσια γεύση και τη βελούδινη υφή του.

Για την ιστορία: το ριζότο είναι φαγητό με ρύζι από τη βόρεια Ιταλία, που μαγειρεύεται σε ζωμό έως ότου αποκτήσει κρεμώδη συνοχή. Πολλοί τύποι ριζότο περιέχουν βούτυρο, κρασί και κρεμμύδι. Είναι από τους πιο κοινούς τρόπους μαγειρέματος του ρυζιού στην Ιταλία.

Τα υλικά

25 γρ. βούτυρο ανάλατο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 πράσο (το άσπρο μέρος), κομμένο

50 γρ. μανιτάρια καστανά, ψιλοκομμένα

100 γρ. ρύζι για ριζότο

50 ml λευκό κρασί

300 ml ζεστό ζωμό κοτόπουλου (ή ζωμό λαχανικών)

50 γρ. τυρί (παρμεζάνα, μαλακό κατσικίσιο ή γκοργκοντζόλα)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το βούτυρο και το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τα μανιτάρια και σοτάρετε για περίπου 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέστε το ρύζι και το λευκό κρασί και αφήστε να πάρει βράση. Χαμηλώστε λίγο τη φωτιά και σιγοβράστε μέχρι να απορροφηθεί τελείως το κρασί.

Προσθέστε τον ζεστό ζωμό σταδιακά, ανακατεύοντας συχνά. Αφήστε να σιγοβράσει για περίπου 12 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί ο ζωμός και να μαγειρευτεί το ρύζι.

Προσθέστε το τυρί και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.

Για το σερβίρισμα, βάλτε το ριζότο σε πιάτο και σερβίρετε ζεστό.

* Πηγή: Vita