Ανοιξιάτικη απόδραση στη Φλωρεντία

Η άνοιξη είναι ίσως η πιο μαγική εποχή για να επισκεφθεί κανείς τη Φλωρεντία.

Η πόλη της Αναγέννησης λούζεται σε απαλό φως, οι κήποι γεμίζουν χρώματα και τα λιθόστρωτα σοκάκια αποκτούν μια ρομαντική, σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Με θερμοκρασίες ιδανικές για περπάτημα και λιγότερη πολυκοσμία σε σχέση με το καλοκαίρι, η Φλωρεντία την άνοιξη είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Περπατώντας στην Καρδιά της Αναγέννησης

Η εξερεύνηση ξεκινά από τον εμβληματικό Καθεδρικός Ναό της Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, με τον εντυπωσιακό τρούλο του Μπρουνελέσκι να δεσπόζει στον ορίζοντα. Τα ανθισμένα λουλούδια στις γύρω πλατείες δίνουν μια ανοιξιάτικη ζωντάνια στο ιστορικό τοπίο.

Λίγα βήματα πιο πέρα, η Πιάτσα ντέλα Σινιορία σφύζει από ζωή. Αγάλματα, καλλιτέχνες του δρόμου και ντόπιοι που απολαμβάνουν τον ήλιο συνθέτουν μια σκηνή που μοιάζει να ξεπήδησε από πίνακα ζωγραφικής.