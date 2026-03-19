Ανοιξιάτικη απόδραση δίπλα σε 4 παραμυθένιες λίμνες

Φέτος, η εαρινή ισημερία, δηλαδή επίσημα η πρώτη μέρα τις άνοιξης είναι η επόμενη Παρασκευή (20 Μαρτίου), μία ιδανική εποχή για να ανακαλύψουμε τα λιμναία οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Το πράσινο που ξυπνάει, τα ανθισμένα αγριολούλουδα και ο ήπιος καιρός συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για αναζωογονητικές αποδράσεις.

Από την άγρια ομορφιά του βορρά μέχρι τους γαλήνιους καθρέφτες της Πελοποννήσου, ακολουθούν τέσσερις προορισμοί που θα σας μαγέψουν.

Λίμνη Κερκίνη, Σέρρες

Η Κερκίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης και την άνοιξη σφύζει από ζωή. Είναι το ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν τη φύση και την παρατήρηση πουλιών.

Τι θα κάνουμε στη λίμνη: Η κλασική εμπειρία εδώ είναι η βαρκάδα με τις παραδοσιακές «πλάβες». Αυτές οι βάρκες με τον επίπεδο πυθμένα επιτρέπουν την προσέγγιση στις όχθες, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά φλαμίνγκο, κορμοράνους και τους επιβλητικούς αργυροπελεκάνους. Επίσης, η περιοχή είναι φημισμένη για τους νεροβούβαλους που βόσκουν ελεύθερα στις όχθες.

Τι υπάρχει τριγύρω: Μπορείτε να κάνετε ιππασία στο χωριό Άνω Πορόια, το οποίο είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους Μπέλες και προσφέρει εκπληκτική θέα. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα από βουβαλίσιο γάλα και κρέας στις ταβέρνες των γύρω χωριών.

Λίμνη Τριχωνίδα, Αιτωλοακαρνανία

Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας είναι ένας τόπος με σπάνια βιοποικιλότητα και μια ιδιαίτερη, ήρεμη ενέργεια. Η άνοιξη στην Τριχωνίδα μοσχοβολάει από τους πορτοκαλεώνες και τις ανθισμένες αγριοκερασιές.

Τι θα κάνουμε στη λίμνη: Η παραλίμνια διαδρομή είναι γεμάτη με γραφικά ταβερνάκια και καφέ, ειδικά στην περιοχή του Θέρμου. Μπορείτε να κάνετε περιπάτους στις όχθες της, όπου θα δείτε νούφαρα και σπάνια είδη ορχιδέας που ανθίζουν αυτή την εποχή. Η λίμνη είναι επίσης ιδανική για ερασιτεχνικό ψάρεμα.

Τι υπάρχει τριγύρω: Αξίζει μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου, που ήταν το κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Επίσης, το χωριό Πετροχώρι προσφέρει το καλύτερο «μπαλκόνι» για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα πάνω από τη λίμνη, πίνοντας έναν καφέ.

Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

Γνωστή και ως «Μικρή Ελβετία», η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα είναι ένας προορισμός που συνδυάζει την αλπική ομορφιά με την εύκολη πρόσβαση. Την άνοιξη, τα έλατα και οι καστανιές δημιουργούν ένα καταπράσινο πέπλο γύρω από τα γαλάζια νερά.

Τι θα κάνουμε στη λίμνη: Η λίμνη προσφέρεται για πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως το υδροποδήλατο και το κανό. Αν προτιμάτε τη στεριά, ο γύρος της λίμνης με αυτοκίνητο ή ποδήλατο είναι απαραίτητος, καθώς οι εναλλαγές του τοπίου σε κάθε στροφή είναι μοναδικές.

Τι υπάρχει τριγύρω: Επισκεφθείτε την Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής, ένα εντυπωσιακό μοναστήρι λαξευμένο πάνω στον βράχο. Τα χωριά Νεοχώρι και Καστανιά προσφέρουν εξαιρετική διαμονή και παραδοσιακή θεσσαλική κουζίνα με θέα τις κορυφές των Αγράφων.

Λίμνη Τσιβλού, Αχαΐα

Σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Χελμού, η λίμνη Τσιβλού είναι ένα μικρό «κόσμημα» που δημιουργήθηκε μετά από μια μεγάλη κατολίσθηση το 1913. Είναι ένας προορισμός που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Τι θα κάνουμε στη λίμνη: Εδώ η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή. Μπορείτε να περπατήσετε περιμετρικά της λίμνης σε μια διαδρομή που διαρκεί περίπου 45 λεπτά, ή να κάνετε πικ-νικ κάτω από τα πλατάνια και τα πεύκα. Αν η μέρα είναι ζεστή, οι πιο τολμηροί δοκιμάζουν ακόμη και μια βουτιά στα κρύα νερά της.

Τι υπάρχει τριγύρω: Πολύ κοντά βρίσκεται το χωριό Ζαρούχλα, ένας παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα σπίτια και τρεχούμενα νερά. Επίσης, η διαδρομή προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων προσφέρει εκπληκτική θέα στις κορυφές της Πελοποννήσου.