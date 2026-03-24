Η τέλεια συνταγή για ψητές πατάτες στο air fryer

Με τραγανή φλούδα με μόνο 2 υλικά
Οι ψητές πατάτες είναι ένα κλασικό βρετανικό πιάτο, αλλά το να πετύχετε την τέλεια τραγανή φλούδα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.
Μια μαγείρισσα μοιράστηκε τη δική της απλή μέθοδο με φούρνο αέρος (air fryer) για να φτιάξετε την απόλυτη πατάτα.
Αν και το ψήσιμο στον φούρνο για ώρες μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, η επίτευξη της ίδιας τραγανότητας σε μικρότερο χρόνο συχνά αποδεικνύεται δύσκολη.
Εδώ είναι χρήσιμη η φριτέζα αέρος, ένας σωτήρας στην κουζίνα που επιταχύνει τη διαδικασία, και μία ειδικός στη μαγειρική αποκάλυψε την απόλυτη τεχνική της για τέλειες πατάτες. Η Anthea Malialis, γνωστή ως ‘superhomecook’ στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο με συνταγή για γεμιστές πατάτες με ακαταμάχητη τραγανή επιφάνεια και αφράτο εσωτερικό.
Εξήγησε: “Θέλετε να φτιάξετε μια ψητή πατάτα όπως αυτή; Ορίστε πώς…”. Η προσέγγισή της δεν εξαρτάται από συγκεκριμένο μοντέλο φριτέζας αέρος ή από εξεζητημένο εξοπλισμό, αλλά από έναν απλό συνδυασμό αλατιού, λαδιού και αλουμινόχαρτου.
Η μαγείρισσα πρόσθεσε: “Το μυστικό κρύβεται στο αλάτισμα πριν το ψήσιμο στη φριτέζα αέρος, το οποίο βοηθά στην εξαγωγή της υγρασίας, με αποτέλεσμα μια πιο στεγνή και αφράτη πατάτα με τραγανότερη επιφάνεια”, αναφέρει η εφημερίδα Daily Record.
Η Anthea τονίζει επίσης τη σημασία της επιλογής του τύπου πατάτας, προτείνοντας τις ποικιλίες Maris Piper ή King Edwards για την αμυλώδη τους υφή που εξασφαλίζει ένα αφράτο αποτέλεσμα.
Αν και το μέγεθος των πατατών δεν είναι το πιο σημαντικό, αναφέρει ότι οι χρόνοι μαγειρέματος διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των πατατών.
- Αφού πάρετε τις πατάτες, τις ξεπλένετε καλά και τρυπάτε αρκετές τρύπες με ένα πιρούνι.
- Η Anthea αποκαλύπτει το μυστικό για τέλεια τραγανή επιφάνεια:
- “Αλείψτε τις πατάτες με ελαιόλαδο” και μην ξεχνάτε να “τις αλατίσετε καλά με θαλασσινό αλάτι”, το οποίο θα κολλήσει στην λιπαρή επιφάνεια.
- Ζεστάνετε τον φούρνο στους 170C.
- Πριν τοποθετήσετε τις πατάτες στο καλάθι της φριτέζας, τυλίξτε με αλουμινόχαρτο – μια τεχνική που συνήθως παραλείπεται με τις φριτέζες αέρος, αλλά είναι χρήσιμη για ευκολότερο καθαρισμό και για να διατηρηθεί η υγρασία, αποφεύγοντας να στεγνώσει υπερβολικά το εσωτερικό της πατάτας.
- Η Anthea προτείνει να μαγειρεύετε τις πατάτες στους 170°C για 40 με 45 λεπτά, και στη συνέχεια εξηγεί: “Μόλις οι πατάτες είναι έτοιμες, ανοίξτε το αλουμινόχαρτο, ψεκάστε ελαφρά με λάδι, προσθέστε μια πρέζα αλάτι και μαγειρέψτε για άλλα 15 λεπτά στους 205°C, καθώς αυτό θα θα κάνει τη φλούδα τραγανή.”
