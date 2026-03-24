Η τέλεια συνταγή για ψητές πατάτες στο air fryer

Οι ψητές πατάτες είναι ένα κλασικό βρετανικό πιάτο, αλλά το να πετύχετε την τέλεια τραγανή φλούδα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.

Μια μαγείρισσα μοιράστηκε τη δική της απλή μέθοδο με φούρνο αέρος (air fryer) για να φτιάξετε την απόλυτη πατάτα.

Αν και το ψήσιμο στον φούρνο για ώρες μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, η επίτευξη της ίδιας τραγανότητας σε μικρότερο χρόνο συχνά αποδεικνύεται δύσκολη.

Εδώ είναι χρήσιμη η φριτέζα αέρος, ένας σωτήρας στην κουζίνα που επιταχύνει τη διαδικασία, και μία ειδικός στη μαγειρική αποκάλυψε την απόλυτη τεχνική της για τέλειες πατάτες. Η Anthea Malialis, γνωστή ως ‘superhomecook’ στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο με συνταγή για γεμιστές πατάτες με ακαταμάχητη τραγανή επιφάνεια και αφράτο εσωτερικό.

Εξήγησε: “Θέλετε να φτιάξετε μια ψητή πατάτα όπως αυτή; Ορίστε πώς…”. Η προσέγγισή της δεν εξαρτάται από συγκεκριμένο μοντέλο φριτέζας αέρος ή από εξεζητημένο εξοπλισμό, αλλά από έναν απλό συνδυασμό αλατιού, λαδιού και αλουμινόχαρτου.