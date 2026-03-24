Πάσχα 2026: Απόδραση σε τρία πανέμορφα μέρη, που θυμίζουν νησί

Με αφορμή το Πάσχα λοιπόν και τις λίγες μέρες αργίας που μπορεί ο καθένας μας να έχει για να ξεκουραστεί, μπορούμε να ταξιδέψουμε κάπου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά . Ευτυχώς, υπάρχουν υπέροχες επιλογές σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων που θα μας βάλουν σε νησιώτικη διάθεση χωρίς να χρειαστεί να διασχίσουμε θάλασσα.

«Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό » λέει ο σοφός λαός μας και προφανώς έχει δίκιο, αφού στην Ελλάδα η άνοιξη είναι η ωραιότερη περίοδος για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα της πρωτεύουσας.

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση. Ο πιο κλασικός προορισμός για κάθε περίσταση είναι ό,τι πρέπει για Πάσχα κοντά στην Αθήνα. Με το αυτοκίνητο θα φτάσετε σε λιγότερο από δύο ώρες στην πόλη που θα σας προσφέρει μια από τις πιο κατανυκτικές εμπειρίες της ζωής σας.

Οι καμπάνες αντιλαλούν παντού, από τα εντυπωσιακά κάστρα και την πανέμορφη παλιά πόλη μέχρι τον παραλιακό δρόμο και το μοναδικό Μπούρτζι. Πέρα όμως από το θρησκευτικό στοιχείο που είναι έντονο, το Ναύπλιο είναι μια πόλη που τα έχει όλα. Συνδυάζει το πράσινο με τη θάλασσα, την ηρεμία με τη ζωντάνια, τα ιστορικά αξιοθέατα και το καλό φαγητό. Επίσης, έχει κοντά του και άλλες περιοχές που αξίζει να επισκεφθείτε. Επίδαυρος, Αρχαία Τίρυνθα, Μυκήνες και Αρχαία Νεμέα είναι μόνο μερικοί από τους κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Οι διαδρομές ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι γεμάτες στέκια κρεατοφαγίας και επισκέψιμα οινοποιεία. Τέλος, αν ο καιρός είναι καλός και θελήσετε να ρίξετε την πρώτη βουτιά της χρονιάς το Δρέπανο, ο Καραθώνας και το Κονδύλι είναι οι ιδανικές παραλίες γύρω από τις οποίες θα βρείτε βέβαια και εξαιρετικές ψαροταβέρνες, αν προτιμάται να ξεφύγετε από την πεπατημένη των ημερών.

Χαλκίδα

Η Εύβοια είναι ένα τεράστιο νησί στο οποίο πηγαίνεις με το αμάξι και αυτό είναι το μεγαλύτερό της πλεονέκτημα. Ειδικά η Χαλκίδα, που απέχει από την Αθήνα λίγο παραπάνω από μία ώρα, είναι η ιδανική επιλογή για όσους έχουν λίγες μέρες στη διάθεσή τους. Αν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε παραστάσεις, χωρίς όμως να φάτε τον χρόνο σας στα αεροπλάνα, στα βαπόρια και στα τρένα, επιλέξτε την πρωτεύουσα της Εύβοιας.

Ξεκινήστε λοιπόν έχοντας ως βάση τη Χαλκίδα, η οποία εκτός από δύο εντυπωσιακές γέφυρες έχει κι άλλες πολλές και διαφορετικές ομορφιές. Το Πάσχα στο συγκεκριμένο μέρος είναι παραδοσιακό, με έντονο το θαλασσινό στοιχείο, αφού όλες σχεδόν οι εκκλησίες έχουν θέα τα νερά που πηγαινοέρχονται. Οι επιλογές ψαροφαγίας σε αυτή την πόλη είναι άπειρες, αφού βγάζει τα πιο φρέ

σκα ψάρια και θαλασσινά. Μετά τον Επιτάφιο λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας στα ταβερνάκια της παλιάς γέφυρας και στα εστιατόρια της περαντζάδας. Όσο για τη διαμονή, θα βρείτε επιλογές που καλύπτουν τα γούστα και τις ανάγκες κάθε είδους ταξιδιώτη. Για περισσότερη ησυχία, όμως, μπορείτε να μείνετε και λίγο πιο έξω, π.χ. στο Λευκαντί με την απέραντη παραλία, στον καταπράσινο Άγιο Μηνά και στην όμορφη Ερέτρια. Την Κυριακή ανεβείτε στα χωριά της Δίρφης ή πηγαίνετε ως την Κύμη για μερακλίδικα ψητά και αυθεντικά γλέντια.

Λουτράκι

Μπορεί το Λουτράκι να είναι μια από τις διασημότερες λουτροπόλεις ολόκληρης της Ελλάδας, αλλά είναι ένας τόπος που έχει ενδιαφέρον όλες τις εποχές. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε Πάσχα αγναντεύοντας τη θάλασσα, μία ώρα μόνο οδήγηση αρκεί για να φτάσετε στον προορισμό που συνδυάζει κοσμοπολίτικα και παραδοσιακά στοιχεία.

Τα καταπράσινα Γεράνεια, η τεράστια πλαζ, το διάσημο καζίνο, τα vintage ξενοδοχεία, οι ιαματικές πηγές και τα μοντέρνα μαγαζιά της παραλίας είναι μόνο μερικά από τα συστατικά της ακαταμάχητης γοητείας του. Τη Μεγάλη Εβδομάδα η Φιλαρμονική Λουτρακίου γεμίζει με υπέροχους ήχους ολόκληρη την πόλη ενώ οι εκκλησιαστικές χορωδίες ψάλλουν δημιουργώντας ένα κλίμα κατάνυξης στις γειτονιές. Κορυφαία στιγμή η είσοδος του Επιταφίου στη θάλασσα και η μεταφορά του με βάρκα την ώρα που ο ουρανός γεμίζει βεγγαλικά.

Ξεχωριστή εμπειρία και η επίσκεψη στη Μονή του Τιμίου Σταυρού, που αξίζει να κάνετε όχι μόνο για να δείτε την πανέμορφη τοποθεσία και το αρχιτεκτονικό αριστούργημα μέσα στο οποίο στεγάζεται αλλά και για να δοκιμάσετε τα προϊόντα που παράγει στην υπερσύγχρονη αγελαδοτροφική μονάδα που διαθέτει. Γυρνώντας, κάντε και μια στάση στον Ισθμό, όχι για bungee jumping αλλά για μια βόλτα στα νερά του, θα εκπλαγείτε με την ομορφιά που κρύβει μέσα του.