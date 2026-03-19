Τι κι αν έχουμε Σαρακοστή; Αυτό δεν σημαίνει ότι τα γλυκά βγαίνουν από το μενού μας.

Υπάρχουν πολύ ωραία, νηστίσιμα και εύκολα, όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για νηστίσιμο κέικ με κακάο και πορτοκάλι.

Με λίγα υλικά, απλά βήματα, χωρίς καθόλου αυγά και βούτυρο, μπορούμε να έχουμε σε περίπου μια ώρα ένα πεντανόστιμο κέικ, ότι πρέπει για παρέα μαζί με τον πρωινό καφέ.

Τα υλικά

200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

50 γρ. κακάο

50 ml χυμό πορτοκαλιού

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

30 ml κόκκινο ξύδι

200 ml νερό

120 γρ. κουβερτούρα

50 ml ηλιέλαιο

150 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

Η διαδικασία