Εκπληκτική συνταγή για πατάτες γεμιστές που λιώνουν στο στόμα

Το πιάτο που θα λατρέψουν όλοι
Αυτή η συνταγή για πατάτες γεμιστές που λιώνουν στο στόμα είναι το απόλυτο συνοδευτικό πιάτο.
Με την τέλεια ισορροπία τραγανής κρούστας και βουτυρένιας υφής, αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση.
Μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε τις πιο νόστιμες πατάτες φούρνου που θα λατρέψουν όλοι.
Υλικά για τη συνταγή
2 κιλά πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύκλους 2,5 εκ.
1 κουταλιά της σούπας ανάλατο βούτυρο, λιωμένο
1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένες νιφάδες μαϊντανού
½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι και λίγο ακόμα για γαρνίρισμα
¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
3 φέτες καπνιστό μπέικον
¾ φλιτζάνι ζωμός κοτόπουλου με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο
5 μέτριες σκελίδες σκόρδου, ξεφλουδισμένες και λιωμένες
¾ φλιτζάνι τριμμένο κοφτερό τυρί τσένταρ
¼ φλιτζάνι ξινή κρέμα με μειωμένα λιπαρά
2 μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες (3 κουταλιές της σούπας)
Οδηγίες
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 260°C.
- Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τις ροδέλες πατάτας, το λιωμένο βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας λάδι, 1 κουταλάκι του γλυκού μαϊντανό, ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατέψτε για να καλυφθούν.
- Τοποθετήστε τις σε μία στρώση σε ένα μεταλλικό ταψί διαστάσεων 23×30 εκ. Ψήστε, γυρίζοντάς τις πατάτες μία φορά, μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, για περίπου 30 λεπτά.
- Εν τω μεταξύ, ζεστάνετε ένα μέτριο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε 3 φέτες μπέικον και μαγειρέψτε, γυρίζοντάς τες μία φορά, μέχρι να γίνουν τραγανές, για 4 έως 5 λεπτά, προσαρμόζοντας τη φωτιά όπως απαιτείται για να μην ροδίσουν υπερβολικά. Μεταφέρετε σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας. Όταν κρυώσει αρκετά ώστε να μπορείτε να το πιάσετε, χοντροκόψτε και αφήστε το στην άκρη.
- Προσθέστε προσεκτικά ¾ φλιτζανιού ζωμό και το λιωμένο σκόρδο στο τηγάνι με τις πατάτες. Απλώστε ομοιόμορφα ¾ φλιτζανιού τσένταρ πάνω από τις πατάτες.
- Συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι να απορροφηθεί σχεδόν όλος ο ζωμός, να λιώσει το τυρί και οι πατάτες να μαλακώσουν πολύ, για περίπου 10 λεπτά ακόμα.
- Μεταφέρετε τις πατάτες και το σκόρδο σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. Γαρνίρετε με ¼ φλιτζανιού ξινή κρέμα και πασπαλίζετε με το ψιλοκομμένο μπέικον και τα κομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια. Γαρνίρετε με πιπέρι, αν θέλετε.
- ΠΗΓΗ enikos.gr
