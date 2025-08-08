Εκπληκτική συνταγή για πατάτες γεμιστές που λιώνουν στο στόμα

Αυτή η συνταγή για πατάτες γεμιστές που λιώνουν στο στόμα είναι το απόλυτο συνοδευτικό πιάτο.

Με την τέλεια ισορροπία τραγανής κρούστας και βουτυρένιας υφής, αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση.

Μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε τις πιο νόστιμες πατάτες φούρνου που θα λατρέψουν όλοι.

Υλικά για τη συνταγή

2 κιλά πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύκλους 2,5 εκ.

1 κουταλιά της σούπας ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένες νιφάδες μαϊντανού

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι και λίγο ακόμα για γαρνίρισμα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 φέτες καπνιστό μπέικον

¾ φλιτζάνι ζωμός κοτόπουλου με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

5 μέτριες σκελίδες σκόρδου, ξεφλουδισμένες και λιωμένες

¾ φλιτζάνι τριμμένο κοφτερό τυρί τσένταρ

¼ φλιτζάνι ξινή κρέμα με μειωμένα λιπαρά

2 μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες (3 κουταλιές της σούπας)

Οδηγίες