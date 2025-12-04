Συνταγή για σπιτική σάλτσα μουστάρδας ντιζόν

Η συνταγή για τη μουστάρδα Ντιζόν είναι μία από τις πιο απλές σάλτσες που μπορείτε να φτιάξετε στην άνεση της κουζίνας σας.

Η μουστάρδα Ντιζόν, τρώγεται αμέσως μετά την παρασκευή της, αλλά έχει πολύ καλύτερη γεύση όταν μαριναριστεί για περίπου 2 ημέρες.

Όσο περισσότερο τη μαρινάρετε, τόσο καλύτερη πικάντικη γεύση αποκτά.

Μαγειρικές χρήσεις της μουστάρδας Ντιζόν

Με καταγωγή από τη Ντιζόν της Γαλλίας, η μουστάρδα Ντιζόν είναι μια σάλτσα (condiment) φτιαγμένη από σπόρους μουστάρδας, λευκό κρασί και καρυκεύματα.

Η μουστάρδα Ντιζόν είναι το μυστικό συστατικό για την παρασκευή βινεγκρέτ, καθώς δρα ως γαλακτωματοποιητής (βοηθά στο να μην διαχωρίζονται το λάδι και το ξύδι).

Η μουστάρδα Ντιζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως dressing για σαλάτες, σάλτσα για σάντουιτς, ως αρωματικό για ζυμαρικά, ράιτα (ινδική σάλτσα γιαουρτιού), λαχανικά όπως πατάτες και άλλα.

Η λίστα είναι μεγάλη και υπάρχει μεγάλο περιθώριο πειραματισμού.

Συστατικά

1/4 φλιτζανιού Σπόροι μουστάρδας (Rai/ Kadugu)

1/4 φλιτζανιού Κίτρινοι σπόροι μουστάρδας

1/2 φλιτζανιού Ξηρό λευκό κρασί, όπως Sauvignon Blanc ή Chardonnay

1/4 φλιτζανιού Ξύδι λευκού κρασιού

1 κουταλιά της σούπας Μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού Αλάτι

Οδηγίες

Για να ξεκινήσετε την παρασκευή της συνταγής για τη μουστάρδα Ντιζόν, στην πρώτη διαδικασία, μαρινάρετε τους σπόρους μουστάρδας στο κρασί και το ξύδι για τουλάχιστον 2 ημέρες.

Είναι επίσης σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το μαρινάρετε σε ένα μη αντιδραστικό υλικό, όπως γυαλί ή κεραμική πέτρα. Αν το μαρινάρετε σε μεταλλικό δοχείο, θα αντιδράσει με το μέταλλο και θα δημιουργήσει μια ταγγή γεύση.

Μαρινάρετε τους σπόρους μουστάρδας, το κρασί και το ξύδι σε έναν γυάλινο μπουκάλι. Προσθέστε τους σπόρους μουστάρδας, το κρασί και το ξύδι στο γυάλινο μπουκάλι, σκεπάστε το και αφήστε το να ξεκουραστεί για 2 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από θερμότητα.

Μετά από δύο ημέρες μαριναρίσματος, χρησιμοποιώντας ένα μπλέντερ ή ένα γουδί και γουδοχέρι, αλέστε τις μουστάρδες με το κρασί και το ξύδι μέχρι να αποκτήσετε ένα χονδροειδές λείο μείγμα και η μουστάρδα Ντιζόν είναι έτοιμη για χρήση μετά από 1 ημέρα.

Παίρνετε περίπου 1 φλιτζάνι μουστάρδα Ντιζόν χρησιμοποιώντας αυτή τη συνταγή.

Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε τη μουστάρδα Ντιζόν σε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι που κλείνει ερμητικά και να τη διατηρήσετε στο ψυγείο για 3 μήνες.

ΠΗΓΗ enikos.gr