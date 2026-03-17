Spring vibes στην Καλαμάτα: Οδηγός για ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο

Η Καλαμάτα την άνοιξη είναι η ιδανική επιλογή για long weekend εκδρομή. Αξιοθέατα, κοντινές αποδράσεις και τοπ φαγητό.

Χτισμένη ανάμεσα στον Μεσσηνιακό κόλπο και τις πλαγιές του επιβλητικού Ταΰγετου, η Καλαμάτα συνδυάζει τη γοητεία μιας ιστορικής πόλης με τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός παραθαλάσσιου προορισμού. Πρόκειται για μια πόλη που καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Από τη μία η παλιά πόλη με τα πέτρινα σπίτια, τα νεοκλασικά κτίρια και τις μικρές πλατείες, και από την άλλη η σύγχρονη παραλιακή ζώνη με τον μεγάλο πεζόδρομο, τα ποδήλατα και τα καφέ που κοιτούν προς τη θάλασσα.

Επιπλέον, η Καλαμάτα αποτελεί ιδανική βάση για να ανακαλύψετε μικρούς θησαυρούς της Μεσσηνίας: από παραθαλάσσια ψαροχώρια μέχρι πέτρινα χωριά της Μάνης και ορεινούς οικισμούς στους πρόποδες του Ταΰγετου.

Η Καλαμάτα είναι μια ζωντανή πόλη που κερδίζει τους επισκέπτες από την πρώτη στιγμή. Στο κέντρο, η πλατεία Αριστομένους και οι γύρω δρόμοι αποτελούν το εμπορικό και κοινωνικό σημείο συνάντησης, με καταστήματα, καφέ και εστιατόρια που σφύζουν από ζωή.

Ανηφορίζοντας προς την παλιά πόλη, η εικόνα αλλάζει. Στενά καλντερίμια, ιστορικά κτίρια και μικρά μπαρ δημιουργούν μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική γειτονιά που θυμίζει την παλιά Ελλάδα. Από εδώ ξεκινά και η διαδρομή προς το κάστρο της Καλαμάτας, που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η παραλία της Καλαμάτας είναι από τις μεγαλύτερες αστικές παραλίες της χώρας. Ένας μεγάλος πεζόδρομος, φοίνικες και ποδηλατόδρομοι δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ιδιαίτερα τις ανοιξιάτικες απογευματινές ώρες.

Καλαμάτα: Τα αξιοθέατα που αξίζουν την προσοχή σας

Στην καρδιά της παλιάς πόλης βρίσκεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ιστορία. Εδώ τελέστηκε η δοξολογία μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1821.

Λίγο ψηλότερα βρίσκεται το Κάστρο της Καλαμάτας, που χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Φράγκους. Από τα τείχη του η θέα προς την πόλη και τον Μεσσηνιακό κόλπο είναι εντυπωσιακή. Σήμερα ο χώρος φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις.

Για όσους αγαπούν τα μουσεία, η πόλη διαθέτει ενδιαφέρουσες επιλογές. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, στεγασμένο σε ιστορικό κτίριο της παλιάς πόλης, παρουσιάζει ευρήματα από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο αποκαλύπτει πτυχές της καθημερινής ζωής της περιοχής μέσα από παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία και αντικείμενα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Καλαμάτας, σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό τριώροφο κτίριο του 1873, στεγάζεται η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλλια». Πρόκειται για μια από τις πληρέστερες συλλογές ελληνικών ενδυμασιών σε πανελλήνιο επίπεδο περιλαμβάνοντας έναν μεγάλο αριθμό πλήρων ενδυματολογικών συνόλων, γυναικείων και ανδρικών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και έναν αριθμό μεμονωμένων ενδυματολογικών εξαρτημάτων. Ανάμεσα στα τελευταία ξεχωρίζουν οι ομάδες των χρυσοκέντητων επενδυτών, των χρυσοΰφαντων ανατολίτικων καβαδιών και των κοσμημάτων, που δεν καλύπτουν απλώς τις ανάγκες συμπλήρωσης και στολισμού των ενδυμασιών, αλλά αποτελούν αυτόνομα και σημαντικά σύνολα της συλλογής.

Η άνοιξη είναι η ιδανική περίοδος για να ανακαλύψει κανείς τους ανοιχτούς χώρους της πόλης.

Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα πάρκα στην Ελλάδα. Σε έναν μεγάλο χώρο φιλοξενούνται παλιές ατμομηχανές και βαγόνια που θυμίζουν την ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ τα δέντρα και οι διαδρομές το κάνουν ιδανικό για περίπατο.

Εξίσου όμορφη είναι και η βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο, ειδικά το απόγευμα, όταν ο ήλιος δύει πάνω από τον Μεσσηνιακό κόλπο.

Μικρές εκδρομές γύρω από την Καλαμάτα

Η πόλη αποτελεί ιδανική βάση για εξερεύνηση της Μεσσηνίας. Σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βρίσκεται η Αρχαία Μεσσήνη, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Η αρχαία πόλη διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και εντυπωσιάζει με το θέατρο, το στάδιο και τα επιβλητικά τείχη της.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επίσης μικρά χωριά, ελαιώνες και παραδοσιακοί οικισμοί που αξίζουν μια σύντομη στάση.

Η Καρδαμύλη, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Μεσσηνιακής Μάνης, περίπου 40 λεπτά από την Καλαμάτα. Πέτρινα πυργόσπιτα, μικρά καφέ δίπλα στη θάλασσα και στενά δρομάκια που οδηγούν στην παλιά πόλη συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο γοητεία. Είναι ιδανικός προορισμός για καφέ με θέα τον Μεσσηνιακό κόλπο και μια χαλαρή βόλτα στο ιστορικό κέντρο.

Λίγο πιο πάνω στον Ταΰγετο βρίσκεται η Αλαγονία, ένα ορεινό χωριό που προσφέρει εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Πλατάνια, τρεχούμενα νερά και δροσιά ακόμη και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού κάνουν το μέρος ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη θάλασσα και να ανακαλύψουν την ορεινή πλευρά της Μεσσηνίας

Οι Κιτριές είναι ένα από τα πιο αυθεντικά μικρά ψαροχώρια της Μεσσηνίας και μια από τις πιο όμορφες κοντινές εκδρομές από την Καλαμάτα. Σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από την πόλη, το χωριό απλώνεται γύρω από ένα μικρό, γραφικό λιμανάκι που διατηρεί ακόμη την αίσθηση παλιού μανιάτικου ψαροτόπου.

Το πρώτο πράγμα που τραβά την προσοχή είναι η απλότητα του τοπίου. Μικρές ψαρόβαρκες δεμένες στο λιμάνι, πέτρινα σπίτια, ταβέρνες σχεδόν πάνω στο κύμα και ο Μεσσηνιακός κόλπος να ανοίγεται μπροστά. Οι Κιτριές δεν έχουν τη φασαρία άλλων πιο γνωστών προορισμών της Μάνης, αλλά έχουν μια ήρεμη, αυθεντική ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή.

Οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου

Η Καλαμάτα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς ήταν από τις πρώτες πόλεις που απελευθερώθηκαν το 1821. Για τον λόγο αυτό οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου έχουν ξεχωριστή σημασία.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με δοξολογία στον ναό των Αγίων Αποστόλων και συνεχίζονται με παρελάσεις μαθητών και στρατιωτικών τμημάτων, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εορτασμούς στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Εκείνη την περίοδο η πόλη γεμίζει επισκέπτες που συνδυάζουν την ιστορική ατμόσφαιρα με μια ανοιξιάτικη απόδραση.