Συνταγή για αρωματική ντοματόσουπα

Δεν είναι από τις πιο δημοφιλής σούπες, ωστόσο είναι με διαφορά από τις πιο ωραίες.Και εύκολες, όπως φαίνεται από τη συνταγή που ακολουθεί.

Με λίγα υλικά και χωρίς πολύ κόπο μπορούμε να έχουμε μια αρωματική ντοματόσουπα μέσα σε λίγη ώρα, μια συνταγή ότι πρέπει για αυτή την εποχή.

Για την ιστορία, τη πρώτη δημοσιευμένη συνταγή ντοματόσουπας την βρίσκουμε πίσω στο 1857 από την Ελάιζα Λέσλι στην τελική της έκδοση του New Cookery Book. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα ήρθε αυτή του Τζόζεφ Α. Κάμπελ για συμπυκνωμένη ντοματόσουπα, αυξάνοντας κατά πολύ τη δημοτικότητά της.

Τα υλικά

1 κιλό ώριμες ντομάτες σε κομμάτια

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο σε ροδέλες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

100 ml γάλα αμυγδάλου ή βρόμης (χωρίς ζάχαρη)

Αλάτι

Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φρέσκος βασιλικός