Συνταγή για χορταστική σούπα με μοσχάρι

Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη ζεστασιά μιας χορταστικής σούπας με μοσχάρι, και υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να την προετοιμάσει κανείς.

Ωστόσο, η συνταγή της Mary Berry απαιτεί μόνο λίγα απλά υλικά, πολλά από τα οποία πιθανότατα έχετε ήδη κρυμμένα στα ντουλάπια της κουζίνας σας.

Το BBC Food χαρακτηρίζει τη συνταγή: “Το ζεστό πιάτο βοδινού της Mary με γεύσεις από τζίντζερ, πάπρικα και χρένο. Είναι υπέροχο με πατάτες ντοφινουά και πράσινα λαχανικά”.

Το πιάτο αρκεί για έξι άτομα, κάνοντάς το ιδανικό για οικογενειακό γεύμα, και απαιτεί λίγο λιγότερο από δύο ώρες προετοιμασίας. Θα χρειαστείτε ένα πυρίμαχο πιρέξ δύο λίτρων.

Υλικά

Μία κουταλιά της σούπας λάδι

750 γρ. κρέας για κομμένο σε κομματάκια

25 γρ. βούτυρο

Δύο μικρά πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές φέτες

Ένα κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τζίντζερ

Δύο κουταλάκια του γλυκού πάπρικα

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

425 ml (ή 1/2 λίτρο) ζωμός βοδινού

Δύο κουταλιές της σούπας σάλτσα Worcester

Ένα μικρό σέλερι, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κύβους των 2 εκ.

Δύο γεμάτες κουταλιές της σούπας κρέμα χρένου

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό για γαρνίρισμα

Εκτέλεση