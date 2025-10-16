Συνταγή για σούπα μινεστρόνε με πέστο

Συνταγή - Αυτή η νόστιμη σούπα είναι ιδανική για όλες τις εποχές.

Ο καταξιωμένος και θρυλικός σεφ Μισέλ Ρου εξηγεί ότι ιδανικό του γεύμα στο σπίτι ήταν η σούπα. “Η σούπα είναι ιδανική για μεσημεριανό, μερικές φορές και για δείπνο. Σούπα και λίγο καλό ψωμί με βούτυρο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο”.

Το πέστο, προσφέρει μεσογειακές γεύσεις — που θυμίζουν τη Νίκαια για κάποιους, ή την Ιταλία, συγκεκριμένα τη Γένοβα, για άλλους, όπως αναφέρει το enikos.gr.

Δεν είναι πρακτικό να φτιάξετε το πέστο σε μικρότερη ποσότητα, αλλά μπορείτε να φυλάξετε το υπόλοιπο στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσετε για ένα άλλο γεύμα — σερβίρετέ το με ζυμαρικά, ριζότο ή απλά πάνω σε φέτες ώριμων ντοματών.

Για 6 έως 8 μερίδες

200 γρ. φάβα σε μικρούς λοβούς

100 γρ. φρέσκα μπιζέλια σε μικρούς λοβούς

100 γρ. καρότο

100 γρ. πατάτα

100 γρ. ραπάνι

1 μικρό πράσο, καλά πλυμένο

1 τρυφερό κλωνάρι σέλινο

100 γρ. κολοκυθάκι

4 λίτρα νερό

1 μεσαίο κρεμμύδι, ξεφλουδισμένο και περασμένο με 2 γαρίφαλα

1 μπουκέτο γκαρνί

100 γρ. πράσινα φασολάκια

200 γρ. ντομάτες, ξεφλουδισμένες, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένες

100 γρ. μακαρόνια (βίδες)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο λιγότερο από 75 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα για το σερβίρισμα

Πέστο

4 σκελίδες σκόρδο, ξεφλουδισμένες

50 γρ. κουκουνάρι

40 φύλλα βασιλικού

Λίγο λιγότερο από 75 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα

200 ml ελαιόλαδο

Οδηγίες

Ξεφλουδίστε τη φάβα και τα μπιζέλια και τοποθετήστε τα ξεχωριστά.

Ξεφλουδίστε το καρότο, την πατάτα και το ραπάνι.

Κόψτε και το πράσο, το σέλινο και το κολοκυθάκι σε κύβους 5-7 χιλιοστών, κρατώντας τα λαχανικά χωριστά.

Ρίξτε το κρύο νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέστε λίγο αλάτι και το κρεμμύδι περασμένο με τα γαρίφαλα και το μπουκέτο γκαρνί.

Βράστε σε μέτρια φωτιά, στη συνέχεια μειώστε τη θερμοκρασία και σιγοβράστε για 20 λεπτά.

Προσθέστε τα καρότα, το πράσο και το σέλινο στην κατσαρόλα και μαγειρέψτε για 15 λεπτά σε χαμηλή φωτιά.

Προσθέστε την πατάτα, το ραπάνι, τα πράσινα φασολάκια, τη φάβα και τις ντομάτες και μαγειρέψτε για 15 λεπτά σε μέτρια φωτιά.

Τέλος, προσθέστε το κολοκυθάκι, τα μπιζέλια και τα μακαρόνια και μαγειρέψτε μέχρι να είναι έτοιμα τα μακαρόνια. Αφαιρέστε το μπουκέτο γκαρνί και το κρεμμύδι και κρατήστε το μινεστρόνε ζεστο, αν πρόκειται να τη σερβίρετε άμεσα.

Για να φτιάξετε το πέστο

Βάλτε το σκόρδο, το κουκουνάρι και μια πρέζα αλάτι σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή γουδί και επεξεργαστείτε ή λιώστε με το γουδοχέρι μέχρι να γίνει πουρές.

Προσθέστε το βασιλικό και επεξεργαστείτε ή λιώστε ξανά μέχρι να γίνει πουρές.

Προσθέστε την παρμεζάνα και επεξεργαστείτε ή ανακατέψτε για 30 δευτερόλεπτα.

Τέλος, ρίξτε το ελαιόλαδο σε λεπτή, σταθερή ροή, με τον επεξεργαστή να λειτουργεί στην πιο αργή ταχύτητα ή ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα σε γουδί, όπως θα κάνατε για μαγιονέζα, μέχρι να απορροφηθεί εντελώς το λάδι.

Ρίξτε γενναιόδωρη δόση από πιπέρι.

Σερβίρετε το μινεστρόνε σε μια μεγάλη σούπα με το πέστο και την τριμμένη παρμεζάνα στο πλάι.

Παραλλαγή

Τον χειμώνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα λαχανικά εποχής, όπως ρίζα σέλινου, αγκινάρα Ιερουσαλήμ, λάχανο κλπ.

Η φάβα και τα μπιζέλια είναι πιο κατάλληλα για την άνοιξη και το καλοκαίρι.

