Συνταγή για παραδοσιακή πίτα του βοσκού

Η πίτα του βοσκού, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της βρετανικής κουζίνας, με ρίζες σε ιστορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Παρά το γεγονός ότι οι βασικές συνταγές παραμένουν σταθερές, κάθε χώρα και κάθε κουζίνα προσφέρει τη δική της μοναδική εκδοχή αυτού του πιάτου.

Στη Γαλλία, όπως αναφέρει το enikos.gr η πίτα του βοσκού αναβαθμίζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και τεχνικές μαγειρικής, προσφέροντας μια πιο γευστική και ξεχωριστή εμπειρία.

Με την κλασική γεύση του κιμά, τη βελούδινη υφή του πουρέ πατάτας και τις ελαφρές νότες από εκλεκτά βότανα και τυριά, αυτή η συνταγή γίνεται ιδανική για να απολαύσετε ένα ζεστό και άνετο γεύμα με φίλους ή οικογένεια.

Υλικά

500γρ. κιμάς βοείου κρέατος

3 μέτριες πατάτες

2 καρότα

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 κρεμμύδι

1 φύλλο δάφνης

Ξηρά βότανα

100 ml κόκκινο κρασί

1 κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας

Λίγο λάδι

Αλάτι

Πιπέρι

1 κύβος βοδινού ζωμού Oxo (1 ή 2, ανάλογα με την προσωπική δύναμη)

Λίγο σάλτσα Worcestershire

50γρ. κατεψυγμένο αρακά

1 κουταλιά της σούπας (όχι πολύ γεμάτη) πάστα σόγιας Κορέας (προαιρετικό)

1 κουταλιά της σούπας (όχι πολύ γεμάτη) πάστα τσίλι Κορέας (προαιρετικό)

Εκτέλεση