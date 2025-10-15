Συνταγή για παραδοσιακή πίτα του βοσκού

Μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία
Η πίτα του βοσκού, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της βρετανικής κουζίνας, με ρίζες σε ιστορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Παρά το γεγονός ότι οι βασικές συνταγές παραμένουν σταθερές, κάθε χώρα και κάθε κουζίνα προσφέρει τη δική της μοναδική εκδοχή αυτού του πιάτου.
Στη Γαλλία, όπως αναφέρει το enikos.gr η πίτα του βοσκού αναβαθμίζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και τεχνικές μαγειρικής, προσφέροντας μια πιο γευστική και ξεχωριστή εμπειρία.
Με την κλασική γεύση του κιμά, τη βελούδινη υφή του πουρέ πατάτας και τις ελαφρές νότες από εκλεκτά βότανα και τυριά, αυτή η συνταγή γίνεται ιδανική για να απολαύσετε ένα ζεστό και άνετο γεύμα με φίλους ή οικογένεια.
Υλικά
500γρ. κιμάς βοείου κρέατος
3 μέτριες πατάτες
2 καρότα
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 κρεμμύδι
1 φύλλο δάφνης
Ξηρά βότανα
100 ml κόκκινο κρασί
1 κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας
Λίγο λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
1 κύβος βοδινού ζωμού Oxo (1 ή 2, ανάλογα με την προσωπική δύναμη)
Λίγο σάλτσα Worcestershire
50γρ. κατεψυγμένο αρακά
1 κουταλιά της σούπας (όχι πολύ γεμάτη) πάστα σόγιας Κορέας (προαιρετικό)
1 κουταλιά της σούπας (όχι πολύ γεμάτη) πάστα τσίλι Κορέας (προαιρετικό)
Εκτέλεση
- Καθαρίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε τρία μέρη, βάλτε τις σε κρύο νερό, προσθέστε αλάτι, καλύψτε και αφήστε το να σιγοβράσει. Θα χρειαστούν 20 λεπτά για να μαγειρευτούν.
- Εν τω μεταξύ, καθαρίστε και κόψτε τα καρότα, το κρεμμύδι και ψιλοκόψτε το σκόρδο. Κρατήστε τα στην άκρη.
- Τοποθετήστε ένα μεγάλο τηγάνι στην εστία, προσθέστε λίγο λάδι και περιμένετε να ζεσταθεί αρκετά πριν αρχίσετε να ροδίζετε τον κιμά. Μόλις ο κιμάς ροδίσει, αφαιρέστε τον από το τηγάνι και στραγγίστε το λίπος, τοποθετώντας το στην άκρη.
- Στο ίδιο τηγάνι, σοτάρετε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα καρότα. Αν χρειάζεται περισσότερο λίπος για να σοτάρετε τα λαχανικά, προσθέστε το στραγγισμένο λίπος από τον κιμά. Μετά από 5 λεπτά, προσθέστε το κόκκινο κρασί, τα ξηρά βότανα, το φύλλο δάφνης και αφήστε το να μειωθεί κατά το ήμισυ.
- Προσθέστε ξανά τον κιμά στο τηγάνι μαζί με 1 λίτρο βραστό νερό και τον κύβο Oxo, και ανακατέψτε καλά για να διαλυθεί σωστά.
- Αφήστε το να βράσει και χαμηλώστε τη θερμοκρασία σε σιγανό βράσιμο.
- Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας, καθώς και την πάστα σόγιας και την πάστα τσίλι – αυτές οι Κορεατικές ζυμωμένες βάσεις σάλτσας δίνουν σώμα, βάθος και ουμάμι στο πιάτο σας.
- Είναι αρκετά αλμυρές, οπότε χρησιμοποιήστε τις με μέτρο. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε περισσότερο αργότερα για να προσαρμόσετε τη γεύση. Μπορεί να το βρείτε σε οποιοδήποτε αλυσίδα ασιατικών σούπερ μάρκετ.
- Αφήστε να μαγειρευτεί για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να μειωθεί και να γίνει κολλώδες.
- Προσθέστε τον κατεψυγμένο αρακά, αυτό θα προσθέσει λίγη υγρασία. Φέρτε ξανά σε βράση και αλατίστε με τη σάλτσα Worcestershire.
- Αφήστε το να κρυώσει για 15 λεπτά και στη συνέχεια ρίξτε το στο επιθυμητό πήλινο σκεύος ή σε δύο. Βάλτε το στο ψυγείο.
- Εν τω μεταξύ, μόλις οι πατάτες είναι έτοιμες, στραγγίξτε τις και αφήστε τις για 1-2 λεπτά.
- Λιώστε τις με 100γρ. βούτυρο, κομμένο σε κύβους.
- Προσθέστε 80ml κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι μέχρι να γίνουν λείες.
- Καλύψτε τη πίτα με τον πουρέ και στη συνέχεια προσθέστε τυρί αν θέλετε, με τσένταρ ή παρμεζάνα. Ή και τα δύο!
- Ψήστε για 25 λεπτά στους 175°C ή μέχρι να γίνει τραγανή.
- Αφαιρέστε την και αφήστε την να κρυώσει ελαφρώς.
- Σερβίρετε με σαλάτα ή λαχανικά της επιλογής σας.
