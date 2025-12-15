Ρόδι: Τα σωστά tips για αγορά, καθάρισμα και διατήρηση

Τo ρόδι το αγαπάμε πολύ – όχι μόνο για το υπέροχο ρουμπινί του χρώμα, αλλά και για τη δροσερή, γλυκόξινη γεύση του.

Είναι από εκείνα τα φρούτα που δίνουν ζωντάνια σε κάθε συνταγή: από φρουτοσαλάτες και γιαούρτια μέχρι ριζότο και κρέας. Το μόνο «πρόβλημα»; Το καθάρισμα. Αν κι εκεί συνήθως δημιουργείται μικρός πανικός στην κουζίνα, μπορούμε να το κάνουμε πανεύκολα με μερικά απλά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.

Πώς διαλέγουμε το σωστό ρόδι

Η εποχή του ροδιού είναι το φθινόπωρο — με κορυφαίο μήνα τον Οκτώβριο, αν και το βρίσκουμε άνετα μέχρι και τον χειμώνα. Επειδή το ρόδι δεν ωριμάζει μετά τη συγκομιδή, χρειάζεται να το επιλέγουμε ήδη ώριμο από το μανάβικο. Προτιμάμε ρόδια με έντονο κόκκινο χρώμα και βάρος στο χέρι — αυτό σημαίνει πως είναι γεμάτα χυμό και σπόρους.

Πώς καθαρίζουμε και κόβουμε το ρόδι χωρίς πανικό

Ξεκινάμε κόβοντας το «στέμμα» του ροδιού — τη μικρή μυτερή προεξοχή στο πάνω μέρος. Έπειτα χαράζουμε ελαφρά τη φλούδα με ένα μυτερό μαχαίρι, χωρίς να φτάσουμε ως μέσα. Με τα δάχτυλά μας ανοίγουμε το ρόδι στα δύο ή στα τέσσερα. Τώρα το μαγικό κόλπο: κρατάμε το κάθε κομμάτι ανάποδα, με τα σπόρια προς τα κάτω πάνω από ένα μπολ, και χτυπάμε τη φλούδα με τη λαβή ενός μαχαιριού. Οι σπόροι πέφτουν μόνοι τους, χωρίς να λερωθούμε ή να σκάσουν παντού.