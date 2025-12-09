Συνταγή για πικάντικο βοδινό με μέλι

Το συγκεκριμένο πιάτο με βοδινό και καυτερό μέλι έχει γίνει γίνει viral στα social media και ήταν στην κορυφή των αναζητήσεων της Google.

Είναι πολύ εύκολο στην προετοιμασία, με υλικά που μπορείτε να αγοράσετε πανεύκολα, αλλά είναι γεμάτο γεύση και πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ώστε να σας κρατά χορτάτους για ώρες. Είναι φανταστικό για ένα χορταστικό μεσημεριανό ή ένα υγιεινό βραδινό.

Για τη γλυκοπατάτα

300g γλυκοπατάτα, πλυμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους

1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα — περίπου 2,3 g

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g

½ κ.γ. κύμινο — περίπου 1,2 g

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το βοδινό

1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g

400g κιμάς βοδινού

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου — περίπου 3,1 g

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g

1 κ.γ. κύμινο — περίπου 2,4 g

1 κ.σ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα — περίπου 6,8 g

Για το καυτερό μέλι

100 ml ρευστό μέλι — περίπου 140 g

1 κ.γ. νιφάδες τσίλι — περίπου 1,8 g

Για το σερβίρισμα

1 αβοκάντο, ξεφλουδισμένο και χωρίς το κουκούτσι

30g πράσινα φύλλα σαλάτας

200g cottage cheese

Μέθοδος

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C

Βάλτε τους κύβους γλυκοπατάτας σε ένα ταψί. Προσθέστε το λάδι, τα μπαχαρικά και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι. Ανακατέψτε ώστε οι γλυκοπατάτες να καλυφθούν καλά με τα μπαχαρικά. Ψήστε στον φούρνο για 20 λεπτά.

Στο μεταξύ, ετοιμάστε το βοδινό. Ζεστάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια–υψηλή φωτιά και προσθέστε τον κιμά. Σοτάρετε για 3–4 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να ροδίζει. Προσθέστε τα μπαχαρικά μαζί με μια γενναία πρέζα αλάτι και πιπέρι. Σοτάρετε για ακόμη 3–4 λεπτά, μέχρι να ψηθεί πλήρως ο κιμάς.

Για να φτιάξετε το καυτερό μέλι, βάλτε το μέλι σε ένα μικρό κατσαρολάκι με χοντρό πάτο. Πασπαλίστε με τις νιφάδες τσίλι και ζεστάνετε πολύ απαλά σε χαμηλή φωτιά, μέχρι το μέλι να αρχίσει να κάνει μικρές φουσκάλες.

Κλείστε τη φωτιά και αφήστε το να αρωματιστεί για 5 λεπτά.

Όταν είστε έτοιμοι να σερβίρετε, μοιράστε τη γλυκοπατάτα σε δύο μπολ.

Προσθέστε τον μαγειρεμένο κιμά και μια χούφτα πράσινα φύλλα σαλάτας.

Κόψτε το αβοκάντο σε φέτες και μοιράστε το, βάζοντας το μισό σε κάθε μπολ, πριν προσθέσετε το cottage cheese.

Τελειώστε με μια γενναιόδωρη ποσότητα από το καυτερό μέλι και λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

ΠΗΓΗ enikos.gr