Συνταγή για τραγανές μπουκιές κοτόπουλου με παρμεζάνα

Το ιδανικό ορεκτικό
Αυτή η συνταγή για κοτόπουλο με παρμεζάνα είναι η ιδανική επιλογή.
Τραγανές εξωτερικά, ζουμερές εσωτερικά και με υπέροχη τυρένια γεύση, αυτές οι μπουκιές κοτόπουλου αποτελούν ιδανική επιλογή για ορεκτικό, σνακ ή ακόμα και ως προσθήκη σε μια σαλάτα.
Υλικά
1 μεγάλο αυγό
3/4 φλιτζανιού τριμμένη παρμεζάνα , χωρισμένη σε φέτες
1/4 φλιτζανιού αλεύρι ρυζιού
1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό καρύκευμα
1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
1/2 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα
1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο
350 γραμμάρια μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και δέρμα , κομμένα σε κομμάτια 2,5 εκ.
2 κουταλιές της σούπας ουδέτερο λάδι, όπως κανόλα ή αβοκάντο
1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
σάλτσα μαρινάρα (marinara) ζεστή, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)
Οδηγίες
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 230°C. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα.
- Χτυπήστε ελαφρά το αυγό σε ένα μεσαίο μπολ. Σε ξεχωριστό μεσαίο μπολ, ανακατέψτε 2/3 φλιτζάνι παρμεζάνα, αλεύρι ρυζιού, ιταλικό καρύκευμα, σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη σκόρδου, πάπρικα, πιπέρι και 1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
- Στεγνώστε τα κομμάτια κοτόπουλου με χαρτί κουζίνας. Προσθέστε το μισό κοτόπουλο στο αυγό και ανακατέψτε για να καλυφθούν. Αφήστε το περιττό αυγό να στραγγίσει.
- Μεταφέρετε το κοτόπουλο στο μείγμα παρμεζάνας. Ανακατέψτε για να καλυφθούν πλήρως και χτυπήστε ελαφρά για να κολλήσουν.
- Τοποθετήστε τα κομμάτια κοτόπουλου στο προετοιμασμένο ταψί. Επαναλάβετε με το υπόλοιπο κοτόπουλο. Ρίξτε το υπόλοιπο μείγμα αυγών και παρμεζάνας. Περιχύστε τα κομμάτια κοτόπουλου με 1 κουταλιά της σούπας λάδι και γυρίστε τα για να καλυφθούν. Περιχύστε με την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι.
- Ψήστε, γυρίζοντας τα κομμάτια μία φορά, μέχρι να ροδίσουν, να γίνουν τραγανά και ένα θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης που εισάγεται στο πιο παχύ μέρος να δείχνει 74°C, για 16 έως 18 λεπτά.
- Αφαιρέστε τα και πασπαλίστε αμέσως με το υπόλοιπο 1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μεταφέρετε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και πασπαλίστε με τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα και μαϊντανό.
- Σερβίρετε με σάλτσα μαρινάρα, αν θέλετε.
