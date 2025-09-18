Συνταγή για κοτόπουλο λεμονάτο με σκόρδο

Αναζητάτε μια εύκολη συνταγή για ένα νόστιμο και υγιεινό γεύμα τις καθημερινές;

Το σπιτικό κοτόπουλο με λεμόνι και σκόρδο στο φούρνο είναι η ιδανική λύση. Αυτή η συνταγή, όπως μοιράζεται η Catherine από το Blue Sky Eating, είναι απίστευτα απλή στην προετοιμασία, καθώς απαιτεί μόλις 10 λεπτά πριν μπει στον φούρνο.

Μαγειρέψτε ένα γεύμα που «ξεχειλίζει από γεύση» χωρίς να χρειαστεί να περάσετε ώρες στην κουζίνα. Αυτή η συνταγή συνδυάζει ζουμερά μπούτια κοτόπουλου με τρυφερά ψητά λαχανικά, όλα αρωματισμένα με μια λαχταριστή μαρινάδα από λεμόνι και σκόρδο.

Πώς να φτιάξετε λαχταριστό κοτόπουλο λεμονάτο με σκόρδο

Υλικά για τη συνταγή

Για το ταψί:

4 μπούτια κοτόπουλου (με πέτσα)

450 γρ. baby πατάτες

1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε χοντρές φέτες

1 κολοκυθάκι, κομμένο σε χοντρές ροδέλες

1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη μαρινάδα λεμονιού και σκόρδου:

Χυμός και ξύσμα από 2 λεμόνια

6 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κουταλιά της σούπας μέλι

100ml ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Οδηγίες