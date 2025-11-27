4 τρόφιμα που πρέπει να πετάξετε από το ψυγείο σας

Στο ψυγείο – και αρκετοί και στην κατάψυξη – αποθηκεύουμε τα πάντα: από ψωμί και λαχανικά μέχρι το φαγητό της προηγούμενης.

Κάποιες φορές όμως παραφορτώνουμε το ψυγείο μας με τρόφιμα που ξεχνιούνται εκεί πολύ περισσότερο καιρό από όσο είναι ασφαλές. Αν δεν θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσατε το ψυγείο σας, τότε πρέπει να ελέγξετε αν έχετε κάποιον από τους παρακάτω τύπου τροφίμων αποθηκευμένο.

Τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει

Πόσες φορές έχετε ξεπαγώσει κρέας ή λαχανικά και τελικά αποφασίσατε την τελευταία στιγμή να μην τα μαγειρέψατε; Αν τα βάλατε πάλι στο ψυγείο ή στην κατάψυξη θα πρέπει δυστυχώς να τα πετάξετε, αφού κάθε φορά που ξεπαγώνετε και έπειτα ξαναπαγώνετε ένα τρόφιμο αυξάνετε τις πιθανότητες να αναπτυχθούν βακτήρια. Να θυμάστε ότι αν το φαγητό παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερες από δύο ώρες θα πρέπει να το πετάξετε.

Ξεχασμένα περισσεύματα

Πόσες φορές δεν έχετε βάλει το ταπεράκι της μαμάς ή της γιαγιάς στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και το έχετε ξεχάσει εκεί; Το μαγειρεμένο φαγητό, όταν παραμένει στην κατάψυξη, πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 3-4 μήνες. Έτσι, αν έχετε περισσεύματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να τα πετάξετε.

Παγάκια που έχουν χαλάσει

Σε άλλο άρθρο σας έχουμε γράψει αναλυτικά για τον πάγο και πως μπορεί να είναι επικίνδυνος για την υγεία μας. Ο πάγος παίρνει με την πάροδο του χρόνου τις μυρωδιές που έχουν τα τρόφιμα γύρω του. Αν, λοιπόν, τα παγάκια σας αρχίσουν να μυρίζουν, τότε θα πρέπει να τα πετάξετε και να φτιάξετε νέα. Όταν φτιάξετε τα παγάκια θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε σε αεροστεγές δοχείο ή σακουλάκι.

Παλιό παγωτό

Αν για κάποιο λόγο ξεχάσετε παγωτό στην κατάψυξή σας για περισσότερο από τρεις μήνες, τότε θα πρέπει να το πετάξετε. Σε γενικές γραμμές, το παγωτό όπως και άλλα γαλακτοκομικά διατηρούνται φρέσκα στο ψυγείο για τρεις μήνες. Παρόλ’ αυτά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

