Συνταγή για ψητό χταπόδι με πατάτες, φασολάκια και ντοματίνια

Μια μοναδική συνταγή με χταπόδι. Η χερσόνησος του Σορέντο είναι γνωστή για την μαγευτική ακτογραμμή της και τις γοητευτικές μικρές πόλεις της.

Αλλά ένα ταξίδι σε αυτό το μέρος της Ιταλίας είναι επίσης μια απόλαυση για τον ουρανίσκο, με μια σειρά από γαστρονομικές σπεσιαλιτέ που είναι επηρεασμένες τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Εδώ, σε αυτό το εκπληκτικό μέρος της χώρας, ο σεφ Τζουζέπε (Giuseppe) έχει φτιάξει το σπίτι και το όνομά του.

«Ήμουν 12 ετών όταν πήγα να επισκεφτώ τη θεία μου που διαχειριζόταν ένα ξενοδοχείο όχι μακριά από τη Ρώμη. Πέρασα μερικές εβδομάδες εκεί και, κάθε μέρα, τρυπώναμε κρυφά στην κουζίνα του σεφ για να κρυφοκοιτάξω ανάμεσα στα πιάτα που έφτιαχνε.

Με μάγεψε η δουλειά του και τα κομπλιμέντα των πελατών για το μαγείρεμά του. Εκείνες τις μέρες, αποφάσισα ότι στη ζωή μου θα γινόμουν κι εγώ σεφ!!!». Η λίστα συστατικών για αυτή τη συνταγή είναι απλώς μια πρόταση.

Μπορείτε να την προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. Αν προτιμάτε περισσότερο χταπόδι, προσθέστε περισσότερο χταπόδι στην κατσαρόλα! Περισσότερα φασολάκια; Εξαρτάται απ’ τις προτιμήσεις σας.

Συστατικά για τη συνταγή

450 γραμμάρια χταπόδι, καθαρισμένο

225 γραμμάρια πατάτες

225 γραμμάρια φασολάκια

225 γραμμάρια ντοματίνια

ελαιόλαδο

φρέσκια ρίγανη

σκόρδο

αλάτι

Οδηγίες

Κόψτε τις πατάτες σε κύβους και στη συνέχεια βράστε τις για 7-10 λεπτά.

Βράστε τα φασολάκια για 5-7 λεπτά.

Κόψτε τα ντοματίνια σε 4 κομμάτια ενώ οι πατάτες και τα φασολάκια κρυώνουν.

Στη συνέχεια, αναμείξτε τις ντομάτες με τις πατάτες και τα φασολάκια, και μετά προσθέστε ρίγανη, αλάτι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Βράστε το χταπόδι για 35-45 λεπτά, και μετά κόψτε τα πλοκάμια στην μέση.

Μαρινάρετε το χταπόδι με σκόρδο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αλάτι, και στη συνέχεια ψήστε το στη σχάρα μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα.

Σερβίρετε το χταπόδι πάνω στις πατάτες, τα φασολάκια και τα ντοματίνια.

