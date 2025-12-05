Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Η πρόταση του Jamie Oliver είναι μια τέλεια συνταγή για μια σαλάτα – εξαιρετικά απλή, νόστιμη και υπέροχη για ένα ελαφρύ γεύμα ή μπάρμπεκιου.

Χρόνος: 5 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: Πολύ εύκολο

Μερίδες: 4

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Θερμίδες: 507 kcal 25%

Λιπαρά: 24,6 γρ. 35%

Κορεσμένα: 4,8 γρ. 24%

Σάκχαρα: 7,4 γρ. 8%

Αλάτι :1,1 γρ. 18%

Πρωτεΐνη: 11,4 γρ. 23%

Υδατάνθρακες: 63,6 γρ. 25%

Φυτικές ίνες: 4,5 γρ. –

Υλικά για τη συνταγή

310γρ. μικρά ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού

3 σκελίδες σκόρδο

255γρ. κίτρινα ντοματίνια

255γρ. κόκκινα ντοματίνια

1 χούφτα μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο σχοινόπρασο

1 χούφτα φρέσκο βασιλικό

½ αγγούρι

4 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι κρασιού, ή για γεύση

7 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση