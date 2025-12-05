Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Νόστιμη και υπέροχη για ένα ελαφρύ γεύμα ή μπάρμπεκιου
Η πρόταση του Jamie Oliver είναι μια τέλεια συνταγή για μια σαλάτα – εξαιρετικά απλή, νόστιμη και υπέροχη για ένα ελαφρύ γεύμα ή μπάρμπεκιου.
Χρόνος: 5 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: Πολύ εύκολο
Μερίδες: 4
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Θερμίδες: 507 kcal 25%
Λιπαρά: 24,6 γρ. 35%
Κορεσμένα: 4,8 γρ. 24%
Σάκχαρα: 7,4 γρ. 8%
Αλάτι :1,1 γρ. 18%
Πρωτεΐνη: 11,4 γρ. 23%
Υδατάνθρακες: 63,6 γρ. 25%
Φυτικές ίνες: 4,5 γρ. –
Υλικά για τη συνταγή
310γρ. μικρά ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού
3 σκελίδες σκόρδο
255γρ. κίτρινα ντοματίνια
255γρ. κόκκινα ντοματίνια
1 χούφτα μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι
2 κουταλιές της σούπας φρέσκο σχοινόπρασο
1 χούφτα φρέσκο βασιλικό
½ αγγούρι
4 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι κρασιού, ή για γεύση
7 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλάτι.
- Ρίξτε μέσα τα ζυμαρικά και τις σκελίδες σκόρδου, βράστε μέχρι να γίνουν al dente, στραγγίστε και περάστε τα κάτω από κρύο νερό για να κρυώσουν.
- Βάλτε το σκόρδο στην άκρη για να το χρησιμοποιήσετε για τη σάλτσα.
- Βάλτε τα ζυμαρικά σε ένα μπολ.
- Κόψτε τις ντομάτες, τις ελιές, το σχοινόπρασο, τον βασιλικό και το αγγούρι σε κομμάτια περίπου στο μισό μέγεθος των ζυμαρικών και προσθέστε τα στο μπολ.
- Πιέστε τις σκελίδες σκόρδου έξω από τη φλούδα τους και λιώστε τες σε ένα γουδί και γουδοχέρι. Προσθέστε το ξύδι, το λάδι και τα καρυκεύματα.
- Περιχύστε αυτό πάνω από τη σαλάτα, προσθέτοντας λίγα ακόμη καρυκεύματα για γεύση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr