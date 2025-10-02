Συνταγή για μπουκιές κοτόπουλου με κρούστα από πατάτες στο Air Fryer

Οι μπουκιές κοτόπουλου στο Air Fryer είναι ένας πιο υγιεινός τρόπος να απολαύσετε τραγανές μπουκιές κοτόπουλου.

Η τραγανή κρούστα από πατάτες, κάνει το πανάρισμα όχι μόνο εύκολο, αλλά και πολύ νόστιμο!

Αν ψάχνετε για μια πολύ απλή συνταγή που θα αρέσει τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, η ιδανική είναι οι μπουκιές κοτόπουλου με κρούστα από πατάτες στο AirFryer.

Αυτή η συνταγή είναι εύκολη για δύο λόγους.

Πρώτον, η επικάλυψη είναι φτιαγμένη από σπασμένα τσιπς πατάτας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με ψωμί ή πανάρισμα, ενώ τα καρυκεύματα στα τσιπς μπορούν να και είναι και τα καρυκεύματα για το πανάρισμα.

Δεύτερον, αυτές οι μπουκιές ψήνονται στον Air Fryer, πράγμα που είναι πολύ πιο εύκολο από το τηγάνισμα στο λάδι και έχει το επιπλέον όφελος ότι είναι κάπως καλύτερες για εσάς από τις παραδοσιακές μπουκιές κοτόπουλου. Οπότε, αν ψάχνετε για κάτι απλό… εδώ είναι!

Μπουκιές κοτόπουλου

Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι πάντα επικαλύπτετε το κοτόπουλο με αλευρωμένο μίγμα πρώτα, στη συνέχεια το αυγό και τέλος τα τσιπς.

Δεν έχει σημασία ποια υλικά χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε σπιτικές μπουκιές κοτόπουλου. Αυτό που έχει σημασία είναι τα υλικά που δεν χρησιμοποιείτε όταν φτιάχνετε σπιτικές μπουκιές κοτόπουλου.

Όπως μπορείτε να δείτε παραπάνω, πραγματικά χρειάζεστε πολύ λίγα – λίγο αλεύρι, κάποια καρυκεύματα, ένα αυγό, λίγες σταγόνες γάλα, λίγο αλεύρι και φυσικά το κοτόπουλο και τα τσιπς πατάτας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια τσιπς σας αρέσουν για αυτή τη συνταγή.

Αν σας αρέσουν τα BBQ τσιπς, δοκιμάστε BBQ μπουκιές κοτόπουλου.

Πατατάκια με ξινή κρέμα και κρεμμύδι ή μαύρο πιπέρι κάνουν επίσης νόστιμες επικαλύψεις, αλλά φροντίστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις των καλεσμένων σας (ιδιαίτερα αν οι καλεσμένοι σας είναι κάτω των 12 χρονών!).

Η σωστή επικάλυψη του κοτόπουλου κάνει όλη τη διαφορά στο αν η κρούστα θα μείνει πάνω ή θα φύγει από τα κομμάτια του κοτόπουλου καθώς ψήνονται.

Μπουκιές Κοτόπουλου στο Air Fryer

Αυτές οι μπουκιές κοτόπουλου όχι μόνο δεν περιέχουν συντηρητικά ή τεχνητά συστατικά, αλλά έρχονται και με πολύ λιγότερη ενοχή καθώς ψήνονται στον αέρα αντί για τηγάνι.

Κερδισμένοι σε κάθε περίπτωση! Απλά θυμηθείτε τα βασικά για επιτυχημένο ψήσιμο στον αέρα. Πρώτα απ’ όλα, θυμηθείτε να μην υπερφορτώνετε το καλάθι του air fryer.

Αν προσπαθήσετε να μαγειρέψετε όλες τις μπουκιές ταυτόχρονα για να κερδίσετε χρόνο, θα το μετανιώσετε γιατί θα καταλήξετε με μαλακές μπουκιές.

Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τα κομμάτια του κοτόπουλου ώστε ο ζεστός ξηρός αέρας να κάνει τη δουλειά του και να κάνει τις μπουκιές τραγανές γύρω γύρω.

Ίσως μάλιστα διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεται να τις γυρίσετε αν έχετε αφήσει αρκετό κενό γύρω τους.

Δεύτερον, μην ξεχάσετε να ψεκάσετε ελαφρώς τα κομμάτια του κοτόπουλου με λάδι. Δεν θα χρειαστεί πολύ, αλλά ένα ελαφρύ ράντισμα, θα ενισχύσει το ροδίσμα και την τραγανότητα.

Σάλτσες για Μπουκιές Κοτόπουλου

Τα περισσότερα παιδιά απλά προτιμούν να βουτάνε τις μπουκιές σε κέτσαπ.

Υπάρχει λόγος που η κέτσαπ έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα προϊόντα στα σπίτια.

Αν όμως θέλετε να ξεφύγετε από την κέτσαπ, έχετε πολλές επιλογές.

Αν αναμείξετε πικάντικη μουστάρδα με μέλι, θα φτιάξετε μια απλή σάλτσα μέλι-μουστάρδα.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε σάλτσα Κρεόλ , σάλτσα με βουτυρόγαλα με βασιλικό, ντρέσινγκ με βουτυρόγαλα με λεμόνι και άνηθο.

Με όλες αυτές τις επιλογές, ίσως μπορέσετε να επιλέξετε δύο ή τρεις και να δώσετε στους καλεσμένους σας μια επιλογή.

Υλικά

170 γραμμάρια πατατάκια (οποιοδήποτε είδος ή γεύση)

680 γραμμάρια στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλο

1 αυγό

2 κουταλιές της σούπας γάλα

120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

Λάδι φυτικό ή από canola

Σάλτσα για ντιπ

Οδηγίες

Χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή τροφίμων, αλέστε τα πατατάκια σε χοντρά ψίχουλα.

Εναλλακτικά, τοποθετήστε τα πατατάκια σε μια σακούλα zip-lock, αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα, και κυλήστε ένα πλάστη πάνω από τη σακούλα για να τα συνθλίψετε.

Βάλτε τα θρυμματισμένα πατατάκια σε ένα μπολ ή ρηχό σκεύος. Θα πρέπει να έχετε περίπου 2 φλιτζάνια θρυμματισμένα πατατάκια.

Χτυπήστε τα αυγά και το γάλα σε ένα μικρό μπολ.

Κόψτε το κοτόπουλο σε κομμάτια 2,5-5 εκατοστών και τοποθετήστε τα σε μια σακούλα zip-lock (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια που χρησιμοποιήσατε για να θρυμματίσετε τα πατατάκια).

Συνδυάστε το αλεύρι, την πάπρικα, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι και προσθέστε το μείγμα αλευριού στη σακούλα με τα κομμάτια κοτόπουλου. Κλείστε τη σακούλα και ανακινήστε απαλά για να καλυφθούν όλα τα κομμάτια κοτόπουλου με αλεύρι.

Δουλεύοντας με μερικά κομμάτια κάθε φορά, αφαιρέστε το περιττό αλεύρι, βουτήξτε το αλευρωμένο κοτόπουλο στο μείγμα αυγού και στη συνέχεια καλύψτε κάθε κομμάτι με τα θρυμματισμένα πατατάκια.

Προθερμάνετε τη φριτέζα αέρος στους 200°C.

Τηγανίστε το κοτόπουλο σε δόσεις για να αποφύγετε το υπερβολικό στρώσιμο.

Τοποθετήστε μια μόνο στρώση από το κοτόπουλο στο καλάθι ή στο δίσκο της φριτέζας αέρος. Ψεκάστε με λίγο λάδι και τηγανίστε για 6 λεπτά.

Γυρίστε το κοτόπουλο και τηγανίστε για επιπλέον 2 με 3 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανό και να ψηθεί σωστά.

Αφού τελειώσει το μαγείρεμα του τελευταίου γύρου, επιστρέψτε όλο το κοτόπουλο στην φριτέζα αέρος για 1 λεπτό για να βεβαιωθείτε ότι είναι ζεστό για σερβίρισμα.

Σερβίρετε αμέσως με τη σάλτσα ντιπ της προτίμησής σας.

Για να φτιάξετε Nuggets Κοτόπουλου χωρίς γλουτένη, αντικαταστήστε το αλεύρι με νιφάδες πατάτας ή αλεύρι χωρίς γλουτένη.

Για να το φτιάξετε στο Φούρνο: Τοποθετήστε τα κοτομπουκιές πάνω σε μια σχάρα ψύξης και ψήστε στον φούρνο στους 200°C για 15-20 λεπτά, γυρίζοντας το κοτόπουλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

ΠΗΓΗ enikos.gr